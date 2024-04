Alonso: "Si me adelantan Piastri y los dos Mercedes será lo normal"

Fernando Alonso brilló una vez más este sábado para colarse en la tercera fila de parrilla para la carrera del GP de Japón 2024 de F1 tras clasificarse quinto, solo superado por los Red Bull, un McLaren y Sainz. Sin embargo, mostró cautela en sus declaraciones sobre lo que espera este domingo en la cita de las siete de la mañana en España.

"Tiendo a ser conservador en mis conjeturas y predicciones", advirtió, antes de señalar que no sería extraño ver que los Mercedes y Oscar Piastri, que arrancan detrás de él además de Charles Leclerc, le superan. "Y echando la vista atrás a las tres primeras carreras, somos muy fuertes el sábado, pero no tanto el domingo, estamos quizá fuera de posición entre los cinco primeros. Así que, si me adelantan Oscar y los dos Mercedes o algo así, creo o supongo que será lo normal, y volveremos a caer a nuestra posición".

"Así que vamos a ver qué podemos hacer. Estoy muy abierto a lo que nos depare la carrera. Estoy muy orgulloso y contento del trabajo de hoy y mañana será otro día".

El asturiano fue uno de los pocos pilotos que salvó un juego nuevo de neumáticos para la carrera del circuito de Suzuka, aunque no tiene claro que lo vaya a usar: "Se utilizó el año pasado, así que se puede utilizar este año también. Espero usar ese juego nuevo de blandos, sería una pena perder esos neumáticos nuevos, así que incluso en las vueltas de camino a la parrilla podemos usarlos".

Sin embargo, esta vez no considera que la gestión de los neumáticos o el tipo de compuestos que usar marque la diferencia: "Creemos que los neumáticos podrían ser bastante similares entre todos. Y hay algo de margen en la vida de los neumáticos así que creo que no será el factor clave. Me parece que el verdadero ritmo de los coches será el factor clave. Y por ejemplo, creo que mañana Red Bull tendrá una mayor ventaja y una carrera más limpia y que la clasificación".

Volviendo a su actuación este sábado, admitió que se había arriesgado para lograr una plaza que, tal vez, no le pertenecía: "Empezamos la clasificación sin un objetivo claro. Pero sí, fuimos competitivos en Q1 y Q2, y luego en Q3 tuvimos dos tandas hoy, algo que no pudimos hacer en otras ocasiones. Creo que 5º era absolutamente el máximo posible, no queda mucho en el coche. Las dos vueltas de la Q3 fueron bastante arriesgadas, pero también gratificantes, porque Suzuka siempre es divertido de pilotar con poco combustible y neumáticos nuevos".

"Contento por el equipo. Hace seis meses estábamos aquí a 1,5 segundos de la pole position. Ahora estamos a cuatro décimas. Sin duda vamos en la dirección correcta, pero aún necesitamos dar más pasos".

Por último, cuando le preguntaron si funcionan las mejoras de Aston Martin para esta carrera, que Stroll estrenó desde la FP1 y que él solo ha podido disfrutar desde la FP3 del sábado, contestó: "Difícil de decir. El viernes usé el paquete antiguo, hoy el nuevo. Todavía tenemos que esperar los datos. Esa es la mejor comparación posible, cuando corres con dos coches en dos días diferentes y obtienes los datos. Aún no he hablado con el equipo, pero creo que es un buen paso adelante viendo los resultados. Pero la carrera está muy apretada. Una o dos décimas pueden cambiar toda la parrilla. Siempre queremos más. Aunque hayamos mejorado el coche, estamos deseando que llegue el siguiente paso".