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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alonso ve posible puntuar en lluvia tras otra "excepcionalmente normalidad"

Fernando Alonso admite que en seco sería imposible puntuar en el GP de Sao Paulo de F1 en Interlagos, y fue irónico sober su rendimiento en lluvia.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 8 nov 2026, 13:05

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso logró llegar a la Q3 en la lluviosa clasificación del sábado en el GP de Sao Paulo y saldrá octavo, en zona de puntos, este domingo.

El asturiano admite que si se mantienen las condiciones meteorológicas cambiantes y la lluvia, sus opciones crecerán: "Eso creo. Creo que tenemos más posibilidades. Ya sabes, en condiciones de lluvia, puedes acabar fuera de carrera por un error tonto, o bien puedes conseguir puntos".

"Y a estas alturas de la temporada, creo que preferimos aceptar ese riesgo. En seco, nos está costando un poco más de lo esperado este fin de semana; en los terceros libres (FP3), creo que terminamos decimoctavos. Así que sí, prefiero que llueva".

Sobre si entoces la lluvia le permitiría luchar por los puntos, acabar en ese top 10 en el que saldrá, contestó con cautela: "Si llueve, sí, quizás tengamos algo más de opciones. Será muy difícil, hay coches rápidos y salimos desde atrás. Pero bueno, entre la escasa visibilidad y lo complicada que puede ser la carrera, las condiciones de lluvia siempre nos ofrecen algo más de margen para puntuar".

"En seco, no hay nada que hacer. Por la mañana, en los terceros libres, fuimos decimoctavos; nos está costando más de lo previsto. Así que, tal vez, la lluvia nos ayude".

Alonso dejó un divertido momento en Viaplay la televisión holandesa que tiene los derechos de retransmisión de la Fórmula 1, cuando el reportero le tiró un halago: "¡En estas circunstancias siempre eres bueno eh!", le dijeron, y Alonso sonrió y tiró de ironía.

"Sí, hasta que un día ya no seas bueno y la gente te dirá que, bueno, que soy muy viejo para pilotar, que no sé nada"... comenzó sin quitar la sonrisa de su cara. "Quiero decir, esa fina línea cuando yo hago cosas. Hacer cosas excepcionalmente es la normalidad, pero cuando hago cosas normales, soy muy viejo...".

Y lo remató directamente diciendo al periodista y riéndose: "Si algun día me dices que estoy muy viejo, ¡lo escucharé en tu retransmisión!".

Durante la clasificación, Alonso fue el primero en cambiar los neumáticos de lluvia extrema a los intermedios, y admitió que fue difícil arriesgarse, aunque lo celebró: "Fue complicado, pero sentí que ya estábamos sacando el máximo rendimiento a los neumáticos de lluvia extrema. La vuelta fue buena, aunque quizás no habría podido repetirla. Estábamos en novena posición y, si seguíamos igual sin cambiar nada, probablemente nos habríamos quedado fuera de la Q3".

"Así que pensé que merecía la pena arriesgar: si salía bien, entraríamos en la Q3; si no, nos habríamos quedado fuera de todos modos con los neumáticos de lluvia extrema. Así que valía la pena intentarlo".

Luego, en Q3, fue el primero en salir a pista, quizás esperando que empezara a llover y encontrarse mejores condiciones que sus rivales. Por ello, admitió cierta decepción con el resultado: "Sí, sin duda. Estaba el primero en la cola y pensé: 'Vale, quizás esto nos dé la oportunidad de estar entre los cuatro o cinco primeros si llega la lluvia'. Pero la intensidad de la lluvia no fue tan fuerte como esperábamos".

"El tiempo permitió completar dos vueltas cronometradas para todos. Por otro lado, creo que no aproveché nada bien la Q3; en la primera vuelta, los neumáticos estaban completamente fríos y no tenía nada de agarre. Y luego, en el segundo intento, había utilizado gran parte de la energía disponible en la primera vuelta porque pensé que la clasificación constaba de una sola vuelta. Al final, me quedé en tierra de nadie así que, bueno, tengo que aprender de esta experiencia".

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