Vettel se alegra por Alonso: "Ahora tiene coche y está ahí arriba"

El piloto alemán terminó en el Gran Premio de Abu Dhabi 2022 una exitosa carrera en la Fórmula 1 con cuatro títulos mundiales, y desde entonces, tras ver el crecimiento del equipo que confió en el ocaso de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo, se le ha preguntado en repetidas ocasiones si siente frustración por la decisión de retirarse.

Sebastian Vettel asegura que no está decepcionado por no seguir en el Gran Circo, e incluso reconoce que está contento por Aston Martin y Fernando Alonso, a pesar de ser uno de sus rivales más duros en su estancia en el campeonato. El germano se sinceró en una de las publicaciones de Red Bull, con quienes realizará una exhibición muy pronto en Nurburgring y también se alegró por los de Milton Keynes y su dominio.

"La primera reacción de mucha gente fue, '¿el hecho de que el Aston Martin sea tan rápido esta temporada debe frustrarte?' De acuerdo, tal vez sería más fácil si el coche fuera una basura total, en el sentido de que no me estoy perdiendo nada de todos modos", dijo a The Red Bulletin. "No, principalmente estoy feliz por el equipo, y me alegro por Fernando Alonso".

"Durante muchos años no tuvo un monoplaza en el que pudiera mostrar sus habilidades de conducción, y ahora puede y está ahí arriba", continuó el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 antes de hablar sobre unos viejos amigos. "Red Bull domina, y todavía tengo muchos amigos y conocidos allí, estoy muy feliz cuando ganan".

En el momento en el que se le preguntó cómo fue su primera reacción al ver un gran premio por primera vez sin él en la parrilla: "La primera carrera fue un poco rara, pero ahora disfruto mucho viéndola. Conozco el deporte de adentro hacia afuera, todavía lo amo, tal vez veo las cosas de otra manera, pero no me siento triste cuando miro a los ex compañeros, para nada".

Sin la presión y el trabajo de viajar todas las semanas, es toda una incertidumbre lo que hace para disfrutar de su tiempo libre: " Esa pregunta me ha ocupado durante mucho tiempo. Estaba muy bien preparado cuando tomé esta decisión, pero queda un factor impredecible. Me gusta hacer deporte al aire libre, a día de hoy, no hay nada que me lleve al límite como la Fórmula 1, eso es lo que más echo de menos".

"Tengo que frenarme aquí, porque eso es exactamente lo que quería saber sobre mí mismo. ¿Qué sucede cuando no estoy en modo competición? En algún momento, este subidón de adrenalina de una carrera en la cima del mundo llegará a su fin, ya sea elegido o forzado, por ejemplo, debido a lesiones", continuó Sebastian Vettel. "Luego se trata de seguir adelante, llevar la emoción y la tensión contigo a la siguiente sección, no digo que sea fácil o que lo haya logrado, estoy buscando, y este proceso en sí es emocionante".

