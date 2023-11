Alonso defiende a Las Vegas y sugiere cambios en el formato de F1

El Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 ha creado mucha controversia entre todo el público europeo, puesto que el campeonato ha hecho una fuerte inversión en una carrera que se celebrará a la hora de máxima audiencia para los aficionados estadounidenses en la noche del sábado, que será la madrugada del domingo para la mayoría de los seguidores más antiguos. Todo se debe al auge generado gracias a Netflix y 'Drive to Survive', y los dueños de la categoría vieron una oportunidad de negocia en todo el territorio norteamericano.

Tras eso, el Gran Circo anunció que serían los promotores del evento, su primera vez ejerciendo ese papel en toda la historia, con lo que obligaron a los pilotos a participar en muchos de las cosas previas para incrementar el espectáculo. Sin embargo, unos estaban bastante en contra, como Max Verstappen, que llegó a asegurar que se sentía como un "payaso" en esas ceremonias, mientras que otras fueron más benévolos.

Fernando Alonso entendía por qué se hacían esas cosas, pero también pidió que se cambiaran algunas cosas de los fines de semana: "Sitios como este [Las Vegas], y la inversión que se ha hecho, merece un trato diferente, un poco más de espectáculo. El fin de semana va a estar bien haciendo algo adicional en este tipo de eventos, pero quizá podría ser algo más equilibrado y reducir algunas cosas de la lista, como los encuentros con los medios".

"No es por estar en contra de vosotros [los periodistas], sino que se hace repetitivo porque siempre sois muy curiosos en preguntar cómo nos sentimos y cómo llegamos preparados, con entrevistas y cosas así", dijo el asturiano. "Algunas cosas no las sabemos [antes de correr], y después de los entrenamientos no tenemos tiempo con vosotros, así que el primer día podríamos usar más el tiempo en otras cosas, y quizá daros algo más tras probar el coche".

Por su parte, Carlos Sainz siguió en la línea de su compatriota, y también sugirió modificaciones en el formato del fin de semana: "Digamos que hay algunas cosas en las que te centras más que en otras. Creo que, si pensamos en el futuro, deberemos reconsiderar la forma en la que vamos a los fines de semana, porque son cada vez más ajetreados".

"Cada vez empiezan antes, y llega un punto en el que todo parece un poco repetitivo, así que, intentando ser constructivo, hay cosas que se pueden hacer por el deporte y hacerlo mejor", explicó el madrileño. "Algunas cosas son muy repetitivas y debemos reconsiderar el fin de semana, mantener los detalles, pero esa es mi opinión".

"No estoy seguro de que pueda discutir lo que concierne al gran premio, los pilotos somos unos privilegiados porque viajamos en business y vamos a los mejores hoteles, y lo hacemos los miércoles o los jueves, mientras que el resto lo hace los lunes, y nos vamos el mismo domingo", comentó. "Estamos en una posición de privilegio, y eso nos hace tener más presión, más que nunca, pero siento que los cientos que somos en Ferrari estamos en una posición privilegiada, no me gusta quejarme, aunque pienso que 24 carreras es el límite".

