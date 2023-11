La F1 prohíbe algunos colores en la Sphere en el GP de Las Vegas

La Sphere de Las Vegas estará operativa durante la acción en pista a lo largo del gran premio en la ciudad estadounidense, pero se hará todo lo posible para no distraer a los pilotos de Fórmula 1. Se ha acordado no mostrar nada que pueda ser malinterpretado, y en particular los colores rojo, amarillo y azul, que son los que buscan en los paneles luminosos a los lados de la pista.

Como ya se informó antes, la organización del Gran Circo alquiló la infraestructura y los terrenos que la rodean para la cita de este fin de semana, lo que obligó a la banda U2 a una interrupción obligada hasta el 1 de diciembre. Desde el principio de las negociaciones, la Fórmula 1 se mostró muy interesada en incluir la Sphere como parte del telón de fondo de la pista, a pesar de que todavía no estaba terminada cuando se llevó a cabo el trazado.

La superficie exterior del lugar, conocida como la Exosphere, es la pantalla LED más grande del mundo y funciona las 24 horas del día.

Para ayudar a recuperar su inversión, la Fórmula 1 ha vendido espacios publicitarios en ella como parte de los paquetes de patrocinio de eventos, así como emplazamientos promocionales específicos. La Sphere es muy visible desde los cockpits de los monoplazas, por lo que se ha temido mucho que los pilotos se distraigan.

Sin embargo, los propietarios de la Sphere han trabajado con la FIA y la Fórmula 1 para evitar que surjan problemas durante la acción en el circuito. El vicepresidente ejecutivo de eventos y operaciones de MSG Entertainment y responsable del acuerdo con el campeonato, Joel Fisher, declaró que se hizo todo lo posible para garantizar que no hubiera problemas: "Todo es seguro. Obviamente, vamos a cumplir con los requisitos de la FIA, y asegurarnos".

"Han venido aquí por la noche y han probado diferentes colores y cosas, y sabemos lo que no debemos mostrar, así que tenemos un show runner para hacer todo eso", dijo, antes de responder a la pregunta de qué mostrarán. "Habrá imágenes en directo, cascos, carnés de conducir, anuncios, todo ese tipo de cosas, y alguna sorpresa más".

El consejero delegado de Liberty Media, Greg Maffei, afirmó la semana pasada que la Fórmula 1 hará un mayor uso de la Sphere en los próximos años: "Tenemos una relación a largo plazo con la Sphere, y creo que tendremos más programación. En parte porque no sabíamos si estaría terminada, y en parte porque nos dábamos prisa para terminar, esa combinación hizo difícil programar para este año. No obstante, creo que en las temporadas venideras tendremos muchas cosas en marcha".

Conoce todo sobre el Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 A detalle, los diseños especiales de los equipos de F1 en Las Vegas

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!