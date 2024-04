Alonso: "Este viernes no cuenta mucho, pero estaremos como en Australia"

No fue el inicio del GP de Japón 2024 que todos esperábamos, y es que como referencia únicamente se puede tomar la FP1 disputada en la madrugada del viernes. Ahí, Fernando Alonso fue séptimo, solo por detrás de los Red Bull, Ferrari y Mercedes. Sin embargo, tras ese esperanzador inicio, el asturiano no salió a pista durante una FP2 marcada por la lluvia.

Se le vio dentro del box de Aston Martin con el mono y el casco puestos, subido al coche, como si fuera a rodar en cualquier momento, pero los minutos fueron pasando y mientras otros pilotos (13 en total) probaron los intermedios y algún juego de gomas de seco, Alonso se unió a una lista en la que también estuvieron Max Verstappen o Sergio Pérez de no participar.

Cuando le pidieron resumir la jornada, admitió que sus declaraciones no podían llevar mucho análisis, y de hecho disparó contra los neumáticos de la Fórmula 1, señalando que no hay gomas suficientemente óptimas para rodar en esas condiciones.

Ante la pregunta de qué aprendió de la FP1, contestó: "No mucho. Suzuka es genial. Es genial pilotar aquí. Pero sí, no hay mucho que decir hoy. Siempre es una pena para los aficionados que vienen aquí, nos apoyan tanto y no tenemos neumáticos para rodar. Así que sí, lo siento por ellos, siempre generan un ambiente fantástico, ojalá mañana y el domingo podamos ofrecer algo de entretenimiento".

Sobre el rendimiento que tuvo en los Libres 1, donde las mejoras de Aston Martin las llevó solo Stroll, admitió que "parecía fuerte", pero a su vez aclaró que "realmente lo de hoy no cuenta mucho".

"Veremos, creo que no cuenta demasiado, pero no deberíamos estar en posiciones muy diferentes en comparación con Australia", analizó. "Así que creo que seguimos siendo el cuarto o quinto equipo más rápido. Vamos a ver si podemos optimizar todo para mañana y la clasificación, y luego intentaremos aprovechar eso al máximo en la carrera del domingo. Pero va a ser una carrera dura para todos", concluyó.

Alonso probará las novedades del Aston Martin en la FP3 del sábado, de nuevo en la madrugada española, de cara a la clasificación. Y pese a verse en posiciones similares a las de la anterior carrera, este viernes al menos la escudería británica pareció delante de McLaren.