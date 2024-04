Alonso explica las mejoras de Aston F1 en Japón y su ambicioso plan

En una búsqueda continua para solucionar los problemas que Aston Martin ha tenido en este inicio de temporada, sobre todo en cuanto al ritmo de carrera, el equipo de Silverstone ha llevado a Japón una importante actualización que incluye un suelo totalmente nuevo y un chasis modificado.

El jueves, hablando ante los medios de comunicación en Suzuka, Fernando Alonso explicó el objetivo de estas mejoras y aseguró que van en la dirección tanto de añadir más carga aerodinámica al coche como también mejorar su degradación, que ha sido uno de los puntos débiles hasta ahora.

"Creo que una mayor carga aerodinámica también ayudará a la degradación de los neumáticos. Hasta ahora hemos sido muy agresivos en el desarrollo del coche, trajimos una nueva pieza de la suspensión delantera a Yeda, un ajuste en el alerón delantero en Australia y ahora otro paquete, así que sí, hasta ahora en cada carrera hemos tenido un coche diferente, es una buena señal de lo que queremos".

Comparado con el año pasado, la rapidez con la que el equipo de Lawrence Stroll está llevando mejoras a la pista es bastante llamativo, pero forma parte de un plan más ambicioso según explicó el asturiano.

"Queremos ser muy agresivos fuera de la pista. El año pasado, aprendimos una lección, empezar muy bien y luego no cambiar el coche lo suficiente fue costoso en la segunda parte del año. Pero en 2024 espero que seamos un poco más fuertes en la segunda mitad de año que en la primera. Veremos".

En cuanto a los objetivos de las mejoras, Alonso reconoció que "falta un poco en todas partes" y que "no hay un área específica": "Por el momento, no vemos un área específica en la que seamos débiles. Nos falta un poquito en todas partes. Nos gustaría tener un mejor rendimiento a baja velocidad, mejor tracción. También nos gustaría ver más carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad, a veces perdemos un poco de tiempo. Y por el momento sigue la tendencia de ser más rápido el sábado que el domingo. Por tanto, la degradación sigue siendo otro tema a tratar. Pero no hay nada específico".

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 cree que el hecho de tener un monoplaza que no tiene debilidades específicas, juega a favor de Aston Martin, aunque reconoce que el resto de equipos de la parte delantera de la parrilla también está trabajando muy duro para llevar actualizaciones a sus coches.

"Creo que quizá es mejor no tener un déficit claro en una área en concreta, porque eso significa que hay algo que estabas calculando mal, o que no entiendes del todo. Creo que es solo una cuestión de aportar más carga aerodinámica al coche con mejoras. Y creo que también hay muchas cosas en marcha para los próximos meses".

"Pero es lo mismo para todos, no estás compitiendo solo. McLaren trajo algo a Australia que parece que ayudó porque fueron bastante bien, escuché que Red Bull también trajo algunas piezas nuevas. Así que también es una carrera fuera de la pista. Y creo que al menos estamos en esa carrera este año, el año pasado ni siquiera estábamos. Para ser un equipo de arriba, tenemos que dar pasos en todas las áreas", concluyó Alonso en la previa del GP de Japón 2024 de F1.

