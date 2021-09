Alonso analiza la cantera española y el futuro de España en F1

Aunque no fue ni mucho menos el primer piloto español en la Fórmula 1, es innegable que Fernando Alonso puso a nuestro país en el mapa de la máxima categoría y, a su vez, convirtió a la F1 en deporte multitudinario en España.

Desde 1999 (con Marc Gené y Pedro de la Rosa) siempre ha habido al menos un español en el mundial, y aunque Carlos Sainz aún es joven y la retirada definitiva de Alonso se ve lejana, al asturiano le preguntaron por cómo ve el futuro.

En una entrevista con diversos medios entre los cuales estuvo la edición húngara de Motorsport.com, Alonso señaló el estado de la cantera y a quién ve más cerca de llegar a la cima del automovilismo.

"No sé, de momento no hay muchos pilotos españoles en las categorías junior. Eso es triste, porque ahora hay dos pilotos españoles de 20, lo cual es bueno para España, pero en las categorías inferiores de jóvenes no hay muchos".

"Quizás el joven talento que tenemos ahora es Alex Palou, y está compitiendo en IndyCar, está bastante feliz allí, y no sé si piensa en la Fórmula 1 o si está pensando en mantenerse en la IndyCar a tiempo completo para el futuro a corto plazo, pero además de él no estamos en una posición realmente buena".

Alonso mejor que nadie es consciente de la dificultad de abrirse paso en el mundo de las carreras, y lo que cuesta que empresas españolas apoyen el ascenso de un piloto desde la base. La situación del país, agravada por la pandemia, tampoco acompaña, por lo que no se atreve a señalar a otro que no sea Alex Palou, ya afincado en un campeonato de mucho prestigio (que lideraba hasta hace poco) como la IndyCar.

"En el futuro, quién sabe, se necesita suerte, se necesita coincidencia, se necesita ayuda de los patrocinadores... pero no creo que la situación económica en España actualmente sea tan buena para apoyar a los pilotos, por lo que el panorama no es fácil", continuó. "Quizás Alex, como dije, sea el más cercano a la F1".

Lo cierto es que en la antesala de la Fórmula 1, es decir, la Fórmula 2 y Fórmula 3, no hay ningún joven español, aunque el propio Palou, o Antonio García (que es de la misma generación que Alonso) han demostrado que hay mucha vida más allá de la F1.