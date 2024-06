Alonso cree que Aston Martin F1 necesita "hablar menos y rendir más"

Fernando Alonso habló con sinceridad sobre la actuación de su equipo Aston Martin en el Gran Premio de España 2024, y pidió a su propia escudería que hable menos y cumpla más.

El piloto asturiano terminó en una decepcionante 12ª posición en su carrera de casa tras ser el 11º más rápido en la clasificación y salir 10º gracias a una sanción a Sergio Pérez, y no se mordió la lengua al valorar la carrera diciendo que el equipo "no merecía sumar ningún punto".

Este resultado llega después de una mala racha para el bicampeón del mundo español de Fórmula 1, que sólo ha conseguido terminar en la zona puntos en una de las últimas cuatro carreras.

Preguntado por el resultado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, dijo: "Estoy un poco decepcionado porque no sumamos ningún punto. Merecimos no puntuar porque no tuvimos ritmo en todo el fin de semana. En la carrera fue extremadamente complicado. Cuando derrapas tanto en las curvas, es bastante obvio que también matas los neumáticos".

"Así que tienes dos problemas. No tienes ritmo y además tienes mucha degradación. En definitiva, ha sido una carrera muy larga para nosotros. Tenemos que mejorar", explicó.

Alonso señaló la falta de carga aerodinámica en el AMR24 y advirtió que Austria y Silverstone tampoco serán mucho mejor, a lo que añadió que el equipo tiene que dejar de hablar de mejoras y empezar a mostrarlas realmente en la pista.

Dijo: "Es frustrante, pero no hay nada que puedas hacer ahora, así que empiezas a pensar en Austria en cuanto ves la bandera a cuadros y en lo que puedes hacer diferente. Pero creo que va a ser doloroso también porque tiene algunas características similares a Barcelona, con las curvas largas".

"Va a ser otro fin de semana difícil y también en Silverstone, podría decirse. No podemos frustrarnos. Es hora de trabajar más duro, de hablar menos y de rendir más. Es lo que queremos hacer", añadió.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, saluda a los aficionados Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Un fallo fundamental de Aston Martin desde mediados de 2023 es que no consigue grandes mejoras con las actualizaciones y los cambios de reglajes, por lo que Alonso dice que eso tiene que cambiar.

"Tengo muchas ganas de cambiar eso, pero hemos estado mejorando mucho el coche y no hemos obtenido los resultados esperados".

Así que ahora también se trata de que, traigamos lo que traigamos a la pista, ofrezca el tiempo por vuelta que esperamos y empecemos a mejorar cada vez más".

"Así que, como he dicho, tenemos que trabajar duro y mejorar en cada carrera, pero sin hablar ni prometer demasiadas cosas", dijo el español.

Cuando se le preguntó antes de concluir sus declaraciones por qué el equipo se ha equivocado y por qué las mejoras no funcionan, añadió: "Soy piloto, no técnico".

