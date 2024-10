Albon copiará los reglajes de Colapinto en México en busca de "soluciones"

Williams introdujo un gran paquete mejoras en el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, que Alex Albon pudo exprimió con buenos resultados en Monza y Bakú.

Sin embargo, el piloto tailandés no ha destacado tanto desde que Franco Colapinto fue ascendido por el equipo de Grove tras el despido de Logan Sargeant, y Albon cree que en su propio lado del garaje quizás hayan tenido dificultades para entender el nuevo paquete de mejoras respecto a los ingenieros de Colapinto.

Debido a ello, Albon probará la puesta a punto del piloto argentino este fin de semana para determinar si eso alivia sus problemas, sobre todo en las curvas de baja velocidad.

"Está claro que tenemos un equilibrio diferente con las nuevas mejoras que hemos introducido en el coche. Aún no las hemos entendido del todo".

"Podemos verlo en los datos, podemos ver dónde estamos tratando de averiguar lo que está pasando".

"Este será el primer fin de semana en el que me inclino un poco más hacia lo que el otro lado del garaje ha estado haciendo para intentar ver si eso ayuda a solucionar algunos de los problemas que he tenido".

"Creo que en México va a ser muy importante para nosotros tratar de hacerlo bien porque, sobre el papel, las áreas con las que he estado sufriendo son muy específicas, y son curvas que en México hay muchas, son curvas de baja velocidad", explicó.

Alex Albon, Williams Racing Foto de: Williams

Cuando se le preguntó si el problema que le hacía bloquear los frenos últimamente era nuevo, Albon explicó que "se ha hecho más evidente, así que es un área en la que he estado trabajando".

El tailandés también explicó que era "bueno" tener un compañero de equipo más fuerte al lado para ayudarle a solucionar cualquier carencia de rendimiento, y asegura que ofreció un punto de referencia en cuanto a los reglajes para que el equipo pudiera hacer una comparación.

Albon señaló que la capacidad de Colapinto para puntuar en Austin con un 10º puesto "hace mejorar a todo el mundo", y asegura que el reto que supone el argentino no era algo nuevo para él.

"Es bueno. Hemos tenido el simulador funcionando durante el fin de semana, intentando en los últimos días ver las diferencias. Pero me hace mejorar, hace mejorar a todos en este equipo. Cuando tengo un mal fin de semana yo, seguimos sumando puntos, así que eso es muy positivo".

"No [no es una experiencia nueva], creo que si echas la vista atrás unos años, puedes [ver que he tenido presión]. En Williams, por supuesto [que no ha sido así], pero siempre ha sido así".

"Así es como se compite. Así es como corres desde que tienes nueve años. Así que no pasa nada", dijo Alex Albon para finalizar en la previa del GP de México 2024 de F1.