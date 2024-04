Albon cree que Williams debe quedarse "en casa" si cambian su mentalidad

El piloto anglotailandés y su compañero de equipo, Logan Sargeant, se enfrentaron a un difícil inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, ya que Williams se quedó sin chasis de repuesto y no están sobrados de piezas de recambio. El estadounidense incluso se quedó sin competir en el Gran Premio de Australia después de que decidieran ceder su chasis a Alexander Albon, aunque dos semanas después se estrelló también en el Gran Premio de Japón.

Las cosas no fueron muy bien en la carrera en el circuito de Suzuka, y ambos coches acabaron con daños, pero la escudería hizo todo lo posible desde entonces para tener listo el monoplaza con la actualización del alerón delantero, además de un nuevo carenado del Halo para su piloto principal, en el Gran Premio de China.

Sin embargo, aunque es consciente de que el problema de las piezas de repuesto aún no se ha solucionado del todo, el anglotailandés dijo que no podían permitirse el lujo de alterar su mentalidad mientras intentan cosechar los primeros puntos del curso. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre el reto que supone esa situación, dijo: "Si soy totalmente sincero, no piensas en ello en todas las carreras".

"Está ahí, pero en el momento en el que empiezas a pensar en la falta de piezas, o en la falta de lo que sea, mejor te quedas en casa", comentó. "Hay que afrontar el fin de semana como cualquier otro, no puedes hacerlo de forma diferente, debes estar al límite para sentir cuál es ese límite, y debes conseguir un equilibrio para el coche".

"Es uno de esos casos en los que tienes que bloquear parte de tu cerebro y dedicarte a competir con normalidad", señaló Alexander Albon, que solo tuvo elogios para la forma en la que Williams se empleó para restaurar los monoplazas. "Ha sido un esfuerzo tremendo. Hemos estado en la cuerda floja con los accidentes, y no es ningún secreto que ya lo estábamos antes de eso".

"Así que es otro gran trabajo, y tenemos que confiar en el personal de Grove para sacar las cosas adelante, como hacen continuamente", explicó. "Y es muy, muy importante, sobre todo al llegar a una carrera al sprint, así, con todas las posibilidades de lo que puede pasar este fin de semana, quieres estar lo mejor preparado. Carreras como esta, donde es tan desconocido, son una oportunidad para equipos como nosotros".

