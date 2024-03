El aficionado que prometió tatuarse la firma de Pérez en Australia

A lo largo de toda una temporada de Fórmula 1 hay muchas historias. La mayoría de ellas se conocen porque aparecen en las cámaras de televisión y se hacen famosas, pero hay otras que van más allá de los veinte pilotos que participan en cada carrera y que son tan curiosas como fascinantes, y ese es el caso de Connor Hoskin.

Este joven británico consiguió hacerse con un puesto de trabajo para el Gran Premio de Australia 2024 como asistente de operaciones dentro del departamento de entretenimiento, y protagonizó uno de los mejores momentos del fin de semana. Al parecer, uno de los trabajadores del equipo Red Bull vio el tatuaje que tenía sobre Sergio Pérez en su pierna, en el que aparecía su habitual dorsal 11, por lo que había una misión que cumplir.

Al mexicano le dijeron que este joven tenía grabado en tinta en su piel ese número tan especial para él, por lo que no dudó en firmarle también con la condición de que se lo tatuara. Dicho y hecho, y Connor Hoskin acudió a un centro para que un tatuador dejara para siempre sobre su tobillo la firma del piloto de Guadalajara.

"Volé hace dos meses cuando logré conseguir trabajo como asistente de operaciones dentro del departamento de entretenimiento para el Australian Grand Prix Corporation. Esta fue la primera vez que salí de Europa y tuve una buena cantidad de dificultades con la visa, pero después de lograrlo, ¡llegué aquí!", escribió en una publicación de LinkedIn. "Los recuerdos que hice y las habilidades que he aprendido son invaluables y me las llevaré para el resto de mi vida".

"Ver mi propio trabajo y el de mi equipo de Event Experiences, junto con las corporaciones más amplias, cobrar vida y demostrar un gran éxito siendo el gran premio más grande de Australia de todos los tiempos, me ha dado la motivación para continuar con esto una vez que termine mi carrera", aseguró el inglés. "No puedo agradecer lo suficiente a todos los de AGPC por acogerme y ser una segunda familia cuando los míos están a 10.000 millas de distancia".

"Ha habido momentos difíciles, pero solo me ha hecho más fuerte y me ha mantenido en mi ambición de ayudar a organizar algunos de los mejores espectáculos de todo el mundo", continuó Connor Hoskin. "(Tatuarme la firma de Sergio Pérez en la pierna después de que la firmara también fue genial, por decir lo menos). Siempre estoy buscando oportunidades para el futuro, ¡así que no dudes en conectarte conmigo!".

