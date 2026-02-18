F1 en DIRECTO: test de Bahrein 2026, miércoles
Sigue en vivo y en directo en este enlace los test de F1 de Bahrein 2026 con Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
-
- Nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las que lleva con ese neumático. Gracias por la comprensión.
- Aquí, todas las fotos del día (se actualiza constantemente)
Live Text
¡Menos de media hora para que se reanude la sesión!
Mientras hay silencio en pista en esta pausa para el almuerzo y el cambio de pilotos, disfruta de las mejores fotos de la jornada
Recordamos que durante la tarde, si no hay cambios de planes, estarán estos pilotos en pista
Oliver Bearman - Haas (Ferrari)
Liam Lawson - Racing Bulls (RBPT)
George Russell - Mercedes (Mercedes)
Oscar Piastri - McLaren (Mercedes)
Carlos Sainz - Williams (Mercedes)
Gabriel Bortoleto - Audi (Audi)
Lewis Hamilton - Ferrari (Ferrari)
Franco Colapinto - Alpine (Mercedes)
Lance Stroll - Aston Martin (Honda)
Isack Hadjar - Red Bull (RBPT)
Valtteri Bottas - Cadillac (Ferrari)
Es decir, se espera que todos cambien de piloto respecto a la mañana menos Red Bull. Habrá que esperar al jueves para ver a Verstappen
Algunos problemas para Nico Hulkenberg esta mañana...
Resumen y resultados de la mañana del miércoles
Test de Bahrein F1: Problemas de motor para Aston-Alonso y mejor tiempo para Leclerc
Charles Leclerc lideró con Ferrari una mañana de test de Bahrein F1 con problemas para Aston Martin y Red Bull, donde Alonso pasó horas en el box con un problema de motor.
¡Finaliza la primera mañana de esta segunda semana de test! Leclerc lidera con un 1:33.739, con McLaren y Mercedes cerca... Problemas para Red Bull y Aston Martin
Un minuto para el final y sale de nuevo la bandera roja...
¡Prácticas de salidas en estos momentos en Bahrein!
Se activa otra vez la bandera amarilla, de nuevo sin problemas aparentes
Ahora mismo en pista, muy pegados, Albon, Norris, Antonelli y Pérez
¡Pérez está en pista de nuevo!
¡Bandera verde! Se reanuda la sesión matinal a falta de 6 minutos para el final
Sigue la bandera roja activada... Pero Williams y McLaren están al final del pitlane esperando a que se reactive la sesión
Ahora se activa la bandera roja, pero destacamos que no ha sucedido nada extraño en pista
¡Virtual Safety Car activado! Parece que son pruebas de la FIA una vez más, tal y como están haciendo en los últimos 10 minutos de sesión en estos test de Bharein
¡Bandera amarilla!
Nuestro compañero Kemal Sengul ha cazado a Fernando Alonso ya totalmente de relax
Por cierto, Checo Pérez completó un bajo número de vueltas y regresó a boxes con el Cadillac... Han dado solo 22 vueltas en toda la mañana con un mejor tiempo de 1:38.191, a más de un segundo del Racing Bulls de Lindblad que es 10º
68 vueltas ya para Antonelli y Leclerc... Solo les supera Lindblad con 75 giros
Se espera que Lance Stroll salga a la pista esta tarde con el Aston Martin AMR26 una vez que el equipo pueda solucionar los problemas
Confirma Aston Martin que no rodará más en lo que queda de mañana por un problema con la unidad de potencia Honda... Se acabó el día para Alonso tras 28 vueltas, quien he hecho ya se encuentra en el Hospitality comiendo
Para distraer brevemente la atención de lo que ocurre hoy en la pista, esta mañana se celebra una reunión de la Comisión de la F1, y en el punto más alto del orden del día se abordan las preocupaciones sobre estos nuevos coches en cuanto a las salidas, los adelantamientos y el sistema de aceleración y deslizamiento en las rectas.
La reunión sigue en curso, pero las conclusiones clave serán si se llega a un acuerdo para modificar las reglas y disipar las preocupaciones surgidas tras la primera prueba en Bahrein. Por ejemplo, modificar el procedimiento de salida de la carrera para que todos los pilotos tengan tiempo de acumular suficiente energía para cargar la batería antes de la arrancada. Sin embargo, si un fabricante de motores puede hacerlo con mayor rapidez y eficiencia que otros, es posible que no quiera cederle ventaja a sus rivales.
El Red Bull confirman un problema por pérdida presión en uno de los circuitos de refrigeración. Aseguran que es fácil de solucionar
¡Checo Pérez vuelve a la pista con el Cadillac! Por el momento el equipo americano tampoco está rodando demasiado...
¡Entramos en la última media hora de sesión matinal!
¡Se empieza a animar la acción en pista! Salen ahora Norris, Antonelli, Albon, Gasly y Lindblad
Ha habido un pequeño momento de silencio... Pero regresa Ocon a pista con el Haas