Recordamos que durante la tarde, si no hay cambios de planes, estarán estos pilotos en pista

Oliver Bearman - Haas (Ferrari)

Liam Lawson - Racing Bulls (RBPT)

George Russell - Mercedes (Mercedes)

Oscar Piastri - McLaren (Mercedes)

Carlos Sainz - Williams (Mercedes)

Gabriel Bortoleto - Audi (Audi)

Lewis Hamilton - Ferrari (Ferrari)

Franco Colapinto - Alpine (Mercedes)

Lance Stroll - Aston Martin (Honda)

Isack Hadjar - Red Bull (RBPT)

Valtteri Bottas - Cadillac (Ferrari)

Es decir, se espera que todos cambien de piloto respecto a la mañana menos Red Bull. Habrá que esperar al jueves para ver a Verstappen