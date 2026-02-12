F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 2 (Con Live Timing)
Sigue aquí en directo la jornada de test de F1 2026 de Bahrein de este jueves, con tiempos y posiciones (Live Timing), imágenes, comentarios y más.
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las vueltas que llevan con ese juego de neumático. Gracias por la comprensión
Live Text
Carlos Sainz fue el mejor de los hispanoparlantes en la posición 12. Fernando Alonso resultó 14, justo por delante de Sergio Pérez.
Charles Leclerc terminó como el más rápido seguido por Norris y Bearman.
Se acaba el segundo día en Bahréin.
Tenemos banderas amarillas, pero es por prácticas de la arrancada cuando restan dos minutos.
Reiniciamos la sesión para los últimos cinco minutos.
Restan siete minutos en la sesión y esto podría ser todo por el día de hoy.
Tenemos Virtual Safety Car y Bandera Roja.
Leclerc está en los boxes al igual que Norris que entra en este momento, pero el británico regresa a la pista tras un ensayo de pits.
Estamos en los 10 minutos finales de la sesión
Bottas salta a la octava posición con un tiempo de 1m36.824s
Norris regresa a la pista cuando faltan 17 minutos.
Alonso está padeciendo con el coche. Otra bloqueada de neumáticos. Se mantiene en el puesto 13.
Leclerc regresa a la pista en este momento. Tiene 137 giros hasta ahora el monegasco.
Alonso vuelve al circuito. De momento se encuentra en la posición 13. El español sufre un bloqueo de neumático delantero izquierdo.
Norris a los pits
Ahora sí tenemos un grupo nutrido en pista. Casi todos los equipos están rodando en el circuito en estos últimos 30 minutos.
Bearman pierde terreno en el tercer sector pero asciende al tercero por delante de Russell.
Oliver Bearman viene para récord.
Bloqueada de Lando Norris para evitar el contacto. Se ha encontrado con otro piloto rodando delante de él.
Russell retoma el tercer puesto por delante de Bearman quien ahora está en pits.
Estamos a 40 minutos de finalizar la sesión.
Bortolelo y Leclerc a los pits.
Alonso mejora en el primer sector.
Alonso regresa a la pista en este momento con el Aston Martin. Por ahora en la posición 13.
Hadjar está en pista con los neumáticos medios y viene mejorando sus tiempos personales, aunque está teniendo varias salidas en pista.
Sainz también está en pista ubicado en la novena posición a 3 segundos de lo hecho por Leclerc.
Por ahora solo Leclerc, Norris y Bearman en la conducción, pero Hadjar se prepara para salir.
Entramos a la última hora del test en su jornada del jueves.
En este momento todo está enfocado en consistencia. Nadie está buscando tiempos veloces y los pocos que están en pista están marcando tiempos en amarillo.