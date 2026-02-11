F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 1 (Con Live Timing)
Sigue en este enlace en vivo y en directo el test de F1 2026 en Bahrein, la primera jornada, con Live Timing (tiempos y posiciones al instante), imágenes, comentarios y más.
Les agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana para la segunda jornada.
Les presentamos el número total de vueltas por piloto :
1º Verstappen - Red Bull (RBPT) — 128 vueltas
2º Ocon - Haas (Ferrari) — 106 vueltas
3º Sainz - Williams (Mercedes) — 77 vueltas
4º Lindblad - Racing Bulls (RBPT) — 75 vueltas
5º Leclerc - Ferrari (Ferrari) — 64 vueltas
6º Albon - Williams (Mercedes) — 64 vueltas
7º Hulkenberg - Audi (Audi) — 59 vueltas
8º Russell - Mercedes (Mercedes) — 56 vueltas
9º Piastri - McLaren (Mercedes) — 54 vueltas
10º Hamilton - Ferrari (Ferrari) — 52 vueltas
11º Pérez - Cadillac (Ferrari) — 52 vueltas
12º Bortoleto - Audi (Audi) — 49 vueltas
13º Bottas - Cadillac (Ferrari) — 49 vueltas
14º Norris - McLaren (Mercedes) — 41 vueltas
15º Gasly - Alpine (Mercedes) — 40 vueltas
16º Stroll - Aston Martin (Honda) — 36 vueltas
17º Colapinto - Alpine (Mercedes) — 28 vueltas
18º Antonelli - Mercedes (Mercedes) — 16 vueltas
FernCarlos Sainz se ubicó en la posición 13 a 3.5 segundos de lo hecho por Norris.
Sergio Pérez finalizó en el puesto 14, mientras Franco Colapinto en el 18.
Termina el primer día de test en Bahréin. Norris lidera seguido por Verstappen y Leclerc.
Entramos al último minuto de la pretemporada. Norris lleva 55 vueltas y sumando en el día de hoy.
El programa de Sergio Pérez ha terminado por hoy.
Estamos en los cinco minutos finales y no habrá cambio de posiciones. Ocon regresará a la pista.
Hulkenberg a los pits. Restan solo 9 minutos de la sesión. Verstappen regresa a la pista con las gomas medias.
Williams sigue acaparando miradas con sus protecciones
Ocon regresa a la pista. La mayoría se están enfocando en tandas largas.
Últimos 15 minutos de la primera jornada en Bahréin
Antonelli está rodando con las gomas duras. Tiene una ligera pérdida del coche en el sector 1, tal como le pasó a Gasly
Leclerc y Norris regresan a la pista con gomas medias para los 15 minutos finales.
Antonelli inicia su vuelta lanzada. El de Mercedes sale con neumáticos duros.
Checo Pérez se va a los pits y se mantine en la posición 14, por detrás de Sainz.
Leclerc se va a los boxes. La mayoría de los coches se encuentra en pits. Checo Pérez se mantiene en pista.
Bloqueada de Pierre Gasly en el sector número 1 mientras trataba de mejorar su registro con los medios.
Verstappen regresa a la zona de los pits. Pérez sigue rodando.
Últimos 30 minutos. Norris está con el C2. Verstappen está con el C3 al igual que Leclerc.
Norris regresa a la pista.
La F1 nos muestra cámara a bordo de Checo Pérez. El mexicano mejoró en el sector 2, pero no así en el 1 y el 3. Se mantiene en la posición 15, por delante de Bottas.
Mientras tanto, Gasly giró en 1m37s931 con el Alpine para ubicarse décimo.
Verstappen mejora ligeramente a 1m34s820 y se acerca a 0s151 de la referencia de Norris.
Actualización que llega desde Aston Martin, que apenas giró con Lance Stroll en la tarde:
"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance se desarrolló según lo previsto por la mañana; sin embargo, detectamos una anomalía en los datos por la tarde.
Ahora estamos realizando comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa raíz exacta antes de poder reanudar las pruebas".
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
La temperatura sobre el asfalto era de 38 grados al iniciar la sesión vespertina, pero ya bajó hasta los 26 al caer la noche en Bahréin.