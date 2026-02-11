Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Live text
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 1 (Con Live Timing)

Sigue en este enlace en vivo y en directo el test de F1 2026 en Bahrein, la primera jornada, con Live Timing (tiempos y posiciones al instante), imágenes, comentarios y más.

Directo día 1 tarde de los test de Bahrein de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Les agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana para la segunda jornada. 

Les presentamos el número total de vueltas por piloto : 
1º Verstappen - Red Bull (RBPT) — 128 vueltas

2º Ocon - Haas (Ferrari) — 106 vueltas

3º Sainz - Williams (Mercedes) — 77 vueltas

4º Lindblad - Racing Bulls (RBPT) — 75 vueltas

5º Leclerc - Ferrari (Ferrari) — 64 vueltas

6º Albon - Williams (Mercedes) — 64 vueltas

7º Hulkenberg - Audi (Audi) — 59 vueltas

8º Russell - Mercedes (Mercedes) — 56 vueltas

9º Piastri - McLaren (Mercedes) — 54 vueltas

10º Hamilton - Ferrari (Ferrari) — 52 vueltas

11º Pérez - Cadillac (Ferrari) — 52 vueltas

12º Bortoleto - Audi (Audi) — 49 vueltas

13º Bottas - Cadillac (Ferrari) — 49 vueltas

14º Norris - McLaren (Mercedes) — 41 vueltas

15º Gasly - Alpine (Mercedes) — 40 vueltas

16º Stroll - Aston Martin (Honda) — 36 vueltas

17º Colapinto - Alpine (Mercedes) — 28 vueltas

18º Antonelli - Mercedes (Mercedes) — 16 vueltas

 

FernCarlos Sainz se ubicó en la posición 13 a 3.5 segundos de lo hecho por Norris. 

Sergio Pérez finalizó en el puesto 14, mientras Franco Colapinto en el 18. 

Termina el primer día de test en Bahréin. Norris lidera seguido por Verstappen y Leclerc. 

Entramos al último minuto de la pretemporada. Norris lleva 55 vueltas y sumando en el día de hoy. 

El programa de Sergio Pérez ha terminado por hoy. 

Estamos en los cinco minutos finales y no habrá cambio de posiciones. Ocon regresará a la pista. 

Hulkenberg a los pits. Restan solo 9 minutos de la sesión. Verstappen regresa a la pista con las gomas medias. 

Williams sigue acaparando miradas con sus protecciones 

 

Ocon regresa a la pista. La mayoría se están enfocando en tandas largas. 

Últimos 15 minutos de la primera jornada en Bahréin 

Antonelli está rodando con las gomas duras. Tiene una ligera pérdida del coche en el sector 1, tal como le pasó a Gasly 

Leclerc y Norris regresan a la pista con gomas medias para los 15 minutos finales. 

Antonelli inicia su vuelta lanzada. El de Mercedes sale con neumáticos duros. 

Checo Pérez se va a los pits y se mantine en la posición 14, por detrás de Sainz. 

Leclerc se va a los boxes. La mayoría de los coches se encuentra en pits. Checo Pérez se mantiene en pista. 

Bloqueada de Pierre Gasly en el sector número 1 mientras trataba de mejorar su registro con los medios. 

Verstappen regresa a la zona de los pits. Pérez sigue rodando. 

Últimos 30 minutos. Norris está con el C2. Verstappen está con el C3 al igual que Leclerc. 

Norris regresa a la pista. 

La F1 nos muestra cámara a bordo de Checo Pérez. El mexicano mejoró en el sector 2, pero no así en el 1 y el 3. Se mantiene en la posición 15, por delante de Bottas. 

 

Mientras tanto, Gasly giró en 1m37s931 con el Alpine para ubicarse décimo.

Verstappen mejora ligeramente a 1m34s820 y se acerca a 0s151 de la referencia de Norris.

Actualización que llega desde Aston Martin, que apenas giró con Lance Stroll en la tarde: 

"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance se desarrolló según lo previsto por la mañana; sin embargo, detectamos una anomalía en los datos por la tarde.

Ahora estamos realizando comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa raíz exacta antes de poder reanudar las pruebas".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La temperatura sobre el asfalto era de 38 grados al iniciar la sesión vespertina, pero ya bajó hasta los 26 al caer la noche en Bahréin.