F1 EN DIRECTO: Test de Barcelona 2022, Día 2

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la segunda jornada de la pretemporada 2022 de Fórmula 1 este jueves 24 de febrero, y aquí te contaremos en directo minuto a minuto todo lo que hagan los pilotos y equipos en pista.

Recuerda que los test de Barcelona son a puerta cerrada para el público y sin cobertura televisiva, pero gracias a Motorsport.com puedes vivirlo como si estuvieras en el mismísimo circuito de Montmeló, desde donde en vivo y en directo te haremos saber cuanto suceda.

Recordamos que las reglas solo permiten a los equipos sacar un coche en pista, y salvo Alpine, AlphaTauri y Red Bull, donde Ocon, Gasly y Checo Pérez disputarán toda la jornada tras haberlo hecho sus compañeros Fernando Alonso, Yuki Tsunoda y Max Verstappen el miércoles, el resto de escuderías repartirán el día entre sus dos pilotos.

La alineación de pilotos de la jornada de test de Barcelona 2022 de F1 el jueves es la siguiente:

Por tanto, tras haber visto a 16 pilotos el primer día (uno de ellos, Robert Kubica, piloto suplente), este jueves se estrenan en los test Sergio Pérez, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Guanyu Zhou.

El segundo día de test de la F1 2022 constará de ocho horas, separadas por una sesión de mañana de cuatro horas (de 09:00h a 13:00h) y la de tarde (de 14:00h a 18:00h), con una pausa para comer.

No hay límite de kilometraje, y en la primera jornada no vimos ninguna bandera roja. Sin embargo, sí hubo problemas en Alfa Romeo, que apenas llegó a 30 vueltas mientras otros equipos como por ejemplo Alpine se acercaban a las 130. Además, los equipos pueden probar en sus coches lo que quieran, esté o no dentro del reglamento del mundial.

Esta jornada del jueves en Barcelona será la penúltima antes de la tercera, la del viernes 25 de febrero. Tras eso, solo quedarán otras tres jornadas en Sakhir del 10 y al 12 de marzo como última preparación de cara al GP de Bahrein que abre el mundial.