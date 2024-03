Así os contamos en directo la carrera de Australia en Albert Park

07:38 Lando Norris: "Un día muy bueno para nosotros, muy contento y orgulloso del equipo. No pudimos con Charles, creo que nuestro ritmo era mejor, pero él nos ha recortado en el primer stint. Me he sentido bien, he gestionado bien los neumáticos. No esperaba estar en el podio, así que estoy muy contento".



"Está claro que este circuito se adapta un poco más a nosotros, pero aún estamos a otro paso de Ferrari y Red Bull, tenemos que ponernos al día pero está claro que nos estamos acercando".