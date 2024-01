Santolino, un nuevo español abandona en el Dakar 2024

Al Duwadimi-. Tras una dura especial con algunos abandonos importantes, como el de Tosha Schareina, los pilotos de la categoría de motos se aventuraron para la Etapa 2 del Rally Dakar 2024, con 463 kilómetros por delante. Sin embargo, al poco de comenzar, se repitieron las malas noticias para los aficionados españoles, puesto que Lorenzo Santolino se vio obligado a dar por concluida su participación en la carrera más dura del planeta.

El salmantino se quedó detenido en km 17 debido a un problema mecánico en su Sherco, y tras todos los intentos de repararla y volver a ponerse en marcha, tuvo que decir adiós. El piloto español se tuvo que ir hacia el helicóptero de rescate cabizbajo porque sabía que era el fin de su sexta vez en la prueba.

Eso ocurrió después de un buen primer día en el que Lorenzo Santolino fue capaz de alcanzar la séptima posición de la clasificación con su moto, una con la que trabajó durante todo el año para llegar con fuerzas y velocidad al Rally Dakar. No obstante, con el fallo en su maquinaria, deberá volver a casa, aunque con el buen sabor de boca que le dejó saber que está entre los más rápidos del campamento.

"Se acaba el Dakar para mí", dijo el salmantino. "En el km 15 he tenido un problema técnico y lo no he podido reparar. He esperado a las asistencias de la organización, me ha recogido el helicóptero y estoy esperando para volver al siguiente vivac, es una lástima porque creo que era un buen año, el nivel de la moto es bueno y yo estaba en un buen momento físico y de experiencia".

"El terreno que se presentaba era favorable y ayer. Le di con tranquilidad sabiendo que el Dakar era largo y aun así estábamos bien colocados", explicó Lorenzo Santolino tras retirarse. "Es una lástima no poder aprovecharlo para hacer un buen resultado para mí y para el equipo, que se lo merecían por todo el trabajo y esfuerzo puestos para llegar hasta aquí. Estoy un poco sorprendido, no sé bien lo que ha pasado realmente. Agradecer a todo el mundo que me apoya siempre, patrocinadores, la familia y al equipo".