Schareina dice adiós al Dakar tras su lesión: "Fue un fallo tonto"

Al Henakiyah-. La edición 2024 del Rally Dakar cambió por completo para Tosha Schareina cuando se fue al suelo en el kilómetro 240 y se rompió la muñeca izquierda, lo que le obligó a abandonar de manera definitiva. El valenciano, visiblemente decepcionado por lo que le sucedió, atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y reveló que ya está pensando en su recuperación para volver más fuerte.

El de Honda se sometió a una serie de pruebas médicas, y muy pronto evaluará si decide operarse de la dolorosa lesión que sufrió en su brazo: "Tengo rota la muñeca, y creemos que también el acromio, pero eso es en segundo plano. Habrá que ver si hay que hacer o no cirugía, y ver el tiempo de recuperación, pero seguro que será poco".

"Según el nivel de fractura, si hay que operar se fijaría [el viaje a casa] hoy, y operar mañana para empezar la recuperación lo antes posible", continuó el de Valencia, que a pesar del duro varapalo, vio lo positivo. "Creo que hemos hecho una gran temporada, con la victoria en el Mundial, ya nos toman en cuenta, y ahora en el Dakar, habiendo ganado la Prólogo y habiendo hecho esta primera etapa, ya nos miran y saben que podemos estar ahí, pero al final también hay que ser regular y acabar igual que se empieza".

Tosha Schareina explicó cómo fue ese accidente en el que se lesionó, y todo vino a partir de un error al intentar adelantar a Toby Price, lo que hace que le duela todavía más porque se calificó como un piloto muy tranquilo que no acostumbra a ese tipo de cosas: "Después de una caída en el Dakar como esta, siempre tocamos madera, porque aquí los errores se pagan muy caros, pero ha sido un golpe muy duro salir del Dakar en un año que está siendo muy bueno".

"Y más después de una muy buena Prólogo, y también en el primer día. Los que me conocen saben que soy muy tranquilo, que no cometo muchos errores, y me da más rabia porque soy un piloto que no se cae mucho", comentó el español. "Al final sabemos que es una carrera loca y puede pasar de todo".

"Había una parte muy técnica que, a mí por ser 'endudero' podía ir bastante relajado. Ese ha sido el error", asintió. "He alcanzado a Toby [Price] y a Joan [Barreda], me encontraba muy cómodo e incluso demasiado relajado. Ahí he cometido un error, no íbamos muy rápido, pero era una zona donde había todo de piedra volcánica negra con solo una trazada, y he cogido algo con la rueda trasera".

"Siempre da rabia que estamos haciendo una gran carrera y que un fallo tonto [acabe con todas las opciones]", lamentó Tosha Schareina. "A lo mejor cuando te lo estás jugando al principio de etapa y luego, cuando quieres ir más relajado, que te pasen estas cosas, siempre da rabia. La única forma de poder recompensar todo el trabajo que hacen los demás por ti es haciendo buenos resultados, y con una caída siempre se queda mal sabor de boca".

