La divertida historia de la caída de Barreda y sus seis meses de parón

Al Henakiyah-. La primera etapa del Rally Dakar 2024 fue una de las más duras y complejas para los pilotos de la categoría de motos, y eso se pudo ver en el cansancio acumulado en los protagonistas de las dos ruedas. Uno de los que más acusó la exigencia de la especial fue Joan Barreda, quien atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, descalzó y con una sonrisa, consciente de que cumplió con el trabajo duro.

"Durísima, ya desde el principio, con navegación trabajosa, con arena y un poco con el polvo también, bastante complicado, pero a partir del refueling, ha sido una locura", explicó el español. "De verdad que iba en primera, en segunda, y me da la sensación que era muy malo encima la moto porque no podía meter gas, pero es que cuando lo intentaba, la moto empezaba a saltar para cualquier lado de forma muy peligrosa".

"Al final tienes que ir ahí, buscando un compromiso entre ir con un poco de ritmo, pero está claro que tocar el suelo no era bueno", reconoció el de Torreblanca, quien se detuvo a ayudar a un Joaquim Rodrigues que se retiró a las primeras de cambio, por lo que su posición era provisional y debían devolverle algo de tiempo.

"Creo que fueron más de diez minutos", desveló el valenciano tras asegurar que cumplió con el objetivo de estar entre los más rápidos, pendiente de si podrá estar en la pelea. "Mañana será otra etapa con muchas piedras, pero vamos a intentar estar ahí luchando con los mejores. Para mí, al final, hay mucho trabajo detrás, aunque ha sido un año también nada fácil para mí, prácticamente seis meses sin poder subirme a la moto".

"Ayer empecé con el pie torcido, creo que es una de las pocas, o la única vez, que la he liado así en un Prólogo", dijo. "Siempre he salido muy concentrado y siempre se me habían dado muy bien, pero está claro que son etapas cortas que tampoco son tan trascendentales comparado con las especiales de este calibre"

Precisamente en esos escasos 27 kilómetros iniciales fue donde se fue al suelo y perdió algo de terreno, pero fue muy natural y gracioso al narrar ese contratiempo en el Rally Dakar: "Me pasé el waypoint, y vi que la flecha volvía para atrás, giré y nada, lo enganché otra vez. A todo eso, había uno ahí con un coche parado, sentado en la silla viendo todo el show, giré derrapando, la moto se me fue, me metió un latigazo y me mandó volando".

"Explotó el airbag, y nada. Ya me levanté con la moto, salí de ahí y saludé, me dije, 'ya, el show ya, hasta mañana'", sentenció Joan Barreda.

