Sainz: "Tenemos el último disparo en el próximo Rally Dakar"

El piloto español se enfrenta a la que es posiblemente una de sus últimas opciones de ganar el Rally Dakar, y después de ganarlo tres veces, quiere hacer historia con Audi. Aunque Carlos Sainz afrontará el reto con 61 años, está en forma y es uno de los favoritos a llevarse el trofeo Touareg, pero la parte mecánica ha de cumplir, cosa que no sucedió en pasadas ediciones.

Sea por accidentes o problemas del vehículo alemán, el madrileño tan solo pudo disfrutar de victorias de etapa, insuficientes para las aspiraciones de ambos, y siendo el 2024 el último curso en el que el equipo estará presente en Arabia Saudí, se antoja a un todo o nada: "Ese es un reto muy importante, y tenemos el último disparo en el próximo Rally Dakar, porque va a ser la última participación de Audi, porque hasta ahora no lo hemos conseguido, pero tenemos opciones de luchar por ello, y así lo vamos a hacer".

Al dos veces campeón del WRC también se le preguntó en el programa de 'Plano General' sobre qué le hacía seguir compitiendo al más alto nivel, y contestó: "Me motiva, una vez que has conseguido la victoria, volver a ganar, tratar de conseguir los retos que te propones, en este caso con Audi. Hay veces en la vida, que conforme vas pasando etapas, te pones [objetivos] especiales, en este caso, ser los primeros en ganar el Dakar con una marca como Audi, pero sobre todo con un coche híbrido, con motorización eléctrica, llevar ese tipo de vehículos al desierto, hay que ser muy valiente".

Además, se le planteó el reto de definirse a sí mismo, cosa con la que bromeó diciendo que era un "pesado", en referencia a su persistencia, pero continuó: "Es muy difícil definirse a sí mismo, puedo decir lo que me gustaría que, el día de mañana, se pensase de mí. Soy un tío normal, muy apasionado del mundo del motor, ha sido mi vida, he dedicado mi vida en cuerpo y alma, y me tiene que gustar mucho para, a estas alturas de mi carrera deportiva, siendo ya un gran veterano, seguir con esa ilusión y esas ganas".

Carlos Sainz es una auténtica leyenda del automovilismo español, y cuando se le cuestionó sobre si no haber llegado a la Fórmula 1 y solo quedarse en los rallies fue algo que le deje con una 'espinita' clavada, dijo: "En absoluto, mi vida fueron los rallies, son lo que me apasionan, y mira si me apasionan que de alguna manera, sigo involucrado".

"La Fórmula 1 es otra disciplina del motor, y he tenido la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión, soñaba con ellos y me iba a la sierra de Madrid a ver mi cuñado, Juan Carlos Oñoro y mi hermano mayor, en los fines de semana en los que había, son recuerdos inolvidables, y es mi pasión", sentenció el madrileño.

