Sainz y la nueva generación: "Tienen que dar el paso de ganar el Dakar"

El Dakar no entiende de prisas. Tampoco de modas. Mientras otros campeonatos del automovilismo viven cambios generacionales acelerados, el rally-raid sigue siendo un territorio donde la experiencia pesa casi tanto como el talento. Y ahí, en ese ecosistema único, Carlos Sainz Sr continúa desafiando el paso del tiempo… y ahora también a una nueva hornada de pilotos que empieza a llamar a la puerta.

"Me parece fenomenal que finalmente llegue una nueva generación", reconoce el madrileño en el evento de Ford donde estuvo presente Motorsport.com España, con la naturalidad de quien ha visto pasar varias eras del Dakar. "Nasser, Peterhansel, Loeb y yo hemos estado jugando en Dakar durante muchísimos años, y es bueno que venga gente nueva".

No es una reflexión impostada ni un discurso de retirada. Todo lo contrario. Sainz habla desde la posición del veterano que sigue compitiendo al máximo nivel, consciente de que el relevo es inevitable… pero decidido a no ponérselo fácil a nadie.

Un cambio generacional que cuesta más en el Dakar

El Dakar —y el rally-raid en general— vive una transición mucho más lenta que otras disciplinas del motor. Mientras en la Fórmula 1 o MotoGP los campeones apenas superan la treintena, en el desierto siguen mandando los nombres de siempre. Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Sainz o Sébastien Loeb han monopolizado el palmarés durante más de una década.

Pero algo empieza a moverse. Y Sainz lo percibe.

"Ese proceso ocurre en todos los deportes", explica. "Cuando yo era joven miraba atrás y veía a pilotos ya establecidos, campeones del mundo. Los jóvenes llegan, se miden con los que tienen nivel, llegan más rápidos, son mejores… y acaban ganando".

Ese es el punto en el que, según Sainz, se encuentra ahora el Dakar.

Moraes, Quintero, Lategan… la nueva guardia ya está aquí

A diferencia de otros años, ya no se trata de una promesa aislada. El madrileño identifica claramente un grupo de pilotos preparados para dar el salto definitivo.

"No es solo uno, no es solo un joven", subraya."“Hay varios como Lucas Moraes, Ferreira, Seth Quintero, Henk Lategan… gente que ya ha estado ahí, pero que tiene que dar ese paso de ganar el Dakar".

El caso más evidente es el de Lucas Moraes, campeón del mundo del W2RC en 2025 con Toyota y ahora fichado por Dacia, uno de los proyectos más ambiciosos del rally-raid moderno. A sus 36 años, ya no es una promesa: es un candidato real.

Ese crecimiento también se ve impulsado por una igualdad técnica inédita, con Toyota, Ford y Dacia ofreciendo armas muy similares. Menos diferencias mecánicas, más responsabilidad para el piloto. Y ahí, la nueva generación empieza a creérselo.

Consejos sí… pero el casco no entiende de edades

Sainz no esconde su rol casi pedagógico fuera del coche. "Cada vez que alguien me pide consejo se lo doy encantado", admite. "Me parece estupendo que se lo lleven".

Pero todo cambia cuando se cierra la visera.

"Cuando me pongo el casco intento ir más rápido", avisa. Y entonces llega la frase que resume a la perfección el espíritu competitivo del bicampeón del mundo de rallies y cuatro veces ganador del Dakar:

"Me imagino que tampoco le debe hacer mucha gracia cuando acaba un tramo y un señor tan mayor está delante".

No hay falsa modestia ni nostalgia. Hay ambición. Sainz ha competido contra la generación que le precedió… y ahora disfruta midiéndose con la que viene detrás. Un reto nuevo, pero con la misma obsesión de siempre: ganar.

Porque en el Dakar, el tiempo pasa. Pero no siempre adelanta.