Dakar

Una Rieju de serie, al Dakar 2027 con su líder de desarrollo a los mandos

Rieju volverá al Dakar en 2027 con una moto de serie, la Rally 307, que pilotará el ingeniero que ha liderado su desarrollo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 16:15

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Rieju estará en la edición 2027 del Rally Dakar, la que se disputará en Portugal y Marruecos, con una Rally 307 de serie, preparada para la ocasión. La empresa de Figueres (Catalunya) regresará así a la prueba más exigente tras su ausencia en 2026, y lo hará con August Castellà a los mandos.

El catalán ha sido el ingeniero que lideró el desarrollo de la Rally 307, que competirá en el Dakar habiendo nacido como un modelo de serie disponible en concesionarios. Desde el departamento de I+D de la compañía española, Castellà encabezó el desarrollo de una moto que ya ha pasado sus primeras pruebas.

Y es que la Rally 307 de Rieju hizo rallies en Marruecos, Mauritania y Senegal, donde se identificaron hasta 127 de mejoras para el modelo que ahora irá a Portugal y Marruecos (y que pasará, aunque sea como enlace, por el sur de España) el próximo enero.

La Rally 307 de serie cuenta con motor de 293 cc y 33,5 CV, y hay que tener en cuenta que se enfrentará a las motos de rally de 450 cc. El objetivo no solo será llegar a meta, sino comprobar que funcionan las soluciones técnicas de una moto pensada para viajar, desplazarse a diario y circular fuera del asfalto.

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"No hemos creado una moto específica para el Dakar, esta moto está diseñada para que te acompañe a cualquier viaje de aventura que quieras vivir. Que sin ser un piloto profesional, te dé la confianza para ir tan lejos como quieras y en las condiciones más duras a las que quieras enfrentarte. Y si eso implica hacer el Dakar, no será la moto lo que te frene", asegura August Castellà, el Project Manager de la Rally 307.

"He necesitado validar que la moto sea capaz de superar todos los obstáculos del Dakar, después que pueda aguantar todos los días de carrera, y por último que yo como piloto tenga las habilidades, conocimientos, resistencia y mentalidad necesarias para llevarla hasta el final. En lo personal he dedicado prácticamente los últimos dos años de mi vida a preparar estos puntos y afronto el Dakar con la confianza de llevar los deberes hechos".

Rieju, empresa fundada en 1934, busca que el Dakar sea el mejor laboratorio para probar su fiabilidad y resistencia, con el objetivo de perfeccionar no solo esa Rally 307 sino también los posibles futuros modelos.

En ese sentido, Jordi Riera, CEO de RIEJU y nieto del fundador de la marca de Figueres, admitió: "Ver una Rieju de serie afrontar el Dakar tiene un significado muy especial. Llevar la Rally 307 al Dakar es una manera de mostrar al mundo nuestro trabajo y de compartir ese reto con todos ellos"

"Vamos al Dakar con la voluntad de completar el máximo de etapas, aprender y trasladar esa experiencia a este y a futuros modelos. Vamos a escoger aleatoriamente una Rally 307 de la cadena de producción y la prepararemos para el Dakar, con accesorios que los clientes podrán adquirir".

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