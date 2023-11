El Rally Dakar trabaja para no tener un dominador como en la F1

El Rally Dakar es la carrera más dura del mundo, y para la edición de 2024, los pilotos se enfrentarán a un recorrido muy complicado, como llegó a reconocer el director del evento, David Castera. El francés estuvo recientemente en una charla con varios medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, y allí se le preguntó sobre diferentes aspectos, como si habrá un mayor equilibrio y no se definirá al vencedor desde el principio.

Nasser Al Attiyah dominó con contundencia el año pasado, y en el momento en el que se le planteó si el qatarí, o cualquier otro, podrá ejercer una absoluta supremacía, el galo dijo: "No lo sé. Eso es otra cosa, yo he trabajado para tener aquí éxito hasta el fin. Ahora, es como la Fórmula 1, yo no la veo más porque sé quién va a ganar antes que empezar [en referencia a Max Verstappen]".

"Sin embargo, qué decir a un piloto que está mejor que los otros. Es algo complicado siempre en la vida, pero lo que me gusta es que [Nasser Al Attiyah] no tiene el mismo coche, tiene uno menos fiable", comentó el responsable del Rally Dakar. "Entonces se puede esperar que que que no, que no [domine], pero no tengo el control de todo. Se tratará de estar más cerca de él, el recorrido está hecho para que pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver, no tengo la respuesta".

David Castera es consciente de que la prueba disfruta de una muy buena salud con varios fabricantes en la máxima categoría, y es de algo de lo que saca pecho, además de que ve a los sucesores a los grandes campeones: "Estamos bien, tenemos más competidores y constructores que nunca, entonces eso es una cosa buena. Tenemos a Toyota, tenemos los BRX, a Dacia, que pienso que van a ganar en poco tiempo el Dakar".

"Hay gente que se interesa, entonces estamos muy contentos de que este equilibrio nos permite también a todos de crecer", explicó el galo antes de insistir en que no le preocupa que gente como Carlos Sainz o Stéphane Peterhansel vayan planeando el fin de sus carreras. "No, no, no, no me preocupa, al contrario, estoy contento".

"Lo digo sinceramente, porque estoy muy contento de ver de una cosa. Son nombres grandes, pero siempre se refrescan las cosas, hay que cambiar, es normal", aseguró el director del Rally Dakar. "Estoy muy contento de una cosa, es que hace tres o cuatro años que hay muchos jóvenes que vienen, eso que me gusta".

"Ahora hay muchos jóvenes que llegan y que tienen 19, 20, 21, 22, 23 [años], nunca de en el pasados hemos encontrado eso. Entonces creo que es en lo que tenemos que trabajar todos, porque es el futuro del rally, y estoy muy contento de ver que los jóvenes se interesan en esta disciplina, que es un poco particular", continuó el galo, a la vez que afirmó que todos esos jóvenes participantes estarán muy preparados.

"Han empezado jóvenes y van a ir muy rápido, y son niños que van a contar la historia del Dakar de mañana, pero es por eso que no estoy demasiado preocupado por la idea que un Carlos [Sainz], un Stéphane [Peterhansel] puedan parar", comentó. "Estoy muy contento de ver que hay jóvenes que están, hay de todo [en cuanto a nacionalidades]".

