Peterhansel y Al Attiyah hincan la rodilla

Haradh (Arabia Saudí).- Nasser Al Attiyah y Stephane Peterhansel no lograron recortar lo que esperaban en la penúltima etapa del Dakar 2020. Los grandes rivales de Carlos Sainz y Lucas Cruz para la victoria en la 42ª edición del rally se perdieron en la primera parte de la Maratón y condicionar sus opciones para los dos últimos días. Al regreso del vivac de Shubaytah, los españoles limitaron daños.

Aunque el jueves aprovecharon sus puestos de salida retrasados en las dunas para ganar tiempo, afrontan la última jornada a 10:17 y 10:23, respectivamente del bicampeón del mundo de rallies.

Cuando se les pregunta si ven posible todavía ganar en los 167 km cronometrados del viernes, responden con contundencia en una especie de claudicación antes de la batalla final.

"No, es imposible. Ayer perdimos mucho tiempo, cometimos un error y supe que perdimos el Dakar, pero estoy contento. Si Carlos gana mañana, me parece bien y ha hecho un trabajo muy bueno. He intentado ganar el Dakar en su primera edición en Arabia… pero estoy feliz de competir con Carlos y Stephane, unos de los mejores aquí en el Dakar", comentó Al Attiyah.

“El día no ha sido fácil hoy. Primero porque era la segunda parte de la etapa maratón, y hoy ha habido muchas dunas con algunos puntos peligrosos y para hacer los tiempos era necesario tomar riesgos. Por la mañana fuimos rápidos, pero después de la neutralización reduje un poco la velocidad pero al final ganamos la etapa por solo 10 segundos. Cuatro etapas ganadas en esta edición es un buen resultado, pero no tan bueno para la general. Estoy muy feliz porque antes de empezar no estaba seguro de poder estar en el podio, con el cambio de último minuto de un nuevo copiloto y había muchas cosas diferentes, por eso mi plan era terminar en el podio y ahora luchar por la segunda posición", añadió Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar.

No obstante, ambos 'zorros' del desierto afilan sus colmillos por si hubiese presa que cazar en los últimos 167 km cronometrados del Dakar 2020. Ninguno de ellos saldrá con el listón bajo para simplemente terminar, ambos saben lo que puede pasar en cada metro del rally más duro del mundo y que las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan.

Al Attiyah lanzó un ataque furibundo cuando Motorsport.com le preguntó si ha disfrutado la batalla: "Lo disfrutaré más cuando Carlos y Stephane lleven un 4x4".

"Es un Dakar en el que todo lo que he hecho ha sido apretar. No quiero decir nada malo, pero la regulación no es justa entre el buggy y el 4x4. Es igual que lo que pasó con Peugeot, cuando vienen, lo hacen con un buen coche. El próximo mes analizaremos todos los datos que tenemos del MINI y de nuestro Toyota y la FIA lo analizará. El buggy es más rápido que el 4x4".

El qatarí, ganador del Dakar 2019, señala la diferencia que hay entre él y el siguiente 4x4 en la general: 37:40 respecto a Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux).

"¿A cuánto está de mí el segundo 4x4? A mucho. Siempre estoy empujando, luchando. No es fácil, pero no quiere decir nada. Bien hecho por Carlos, es increíble, también por Stéphane. Y nosotros hemos luchado desde el principio, ha sido un gran Dakar. Si gana Carlos le daré la mano, es mi piloto favorito".

Peterhansel también insistió en que las opciones de victoria de Sainz son elevadas y que él está muy lejos en la general.

“Tiene muchas opciones de ganar. Cruzamos los dedos porque quedan los kilómetros de la última etapa, esto es deporte de motor y todo puede pasar, pero por supuesto espero que gane, porque yo creo que no puedo ganar, estoy muy lejos de Carlos. Espero realmente que gane para el equipo, porque empezó hace dos años con el buggy y hemos hecho mucho trabajo”, comentó.

“Con Nasser puede que pueda luchar por la segunda posición. Empezaré primero mañana y no será difícil abrir pista. Por supuesto, trataré de dar el máximo, pero en condiciones normales debería ser más rápido que yo”.

La batalla final camino de Qiddiyah promete: dunas al comienzo para dar paso a las pistas que se entrecruzan y a la navegación completa.

Los pilotos con más etapas ganadas en el Dakar - Coches

Galería Lista 11. Giniel De Villiers: 15 1 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool 10. Jean-Louis Schlesser: 15 2 / 11 Foto de: Robb4x4 9. Bruno Saby: 15 3 / 11 8. Pierre Lartigue: 21 4 / 11 Foto de: Nissan Rally Raid Team 7. Jean-Pierre Fontenay: 24 5 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 6. Hiroshi Masuoka: 25 6 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 5. Jacky Ickx: 29 7 / 11 Foto de: Peugeot Sport 4. Nasser Al-Attiyah: 34 8 / 11 Foto de: Toyota Racing 3. Carlos Sainz: 35 9 / 11 Foto de: X-Raid Team 2. Stephane Peterhansel: 47 10 / 11 Foto de: A.S.O. 1. Ari Vatanen: 50 11 / 11 Foto de: Peugeot Sport

Los pilotos con más etapas ganadas en el Dakar - Motos

Galería Lista 10. Richard Sainct: 15 1 / 10 9. Gaston Rahier: 17 2 / 10 8. Edi Orioli: 17 3 / 10 7. Ciro de Pétri: 19 4 / 10 6. Joan Barreda: 24 5 / 10 Foto de: DPPI 5. Hubert Auriol: 24 6 / 10 4. Marc Coma: 25 7 / 10 Foto de: van Oers J. 3. Jordi Arcarons: 27 8 / 10 Foto de: Repsol Media 2. Stephane Peterhansel: 33 9 / 10 1. Cyril Despres: 33 10 / 10 Foto de: KTM

