Cómo alguien de 19 años se estrenará en el Dakar 2024 con un "señor coche"

La máxima categoría en el Rally Dakar son palabras mayores, con lo que es normal calificar su coche como un "señor coche". Pau Navarro participará por primera vez en la carrera más dura del mundo contra pilotos de la talla de Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel o Nasser Al Attiyah de tú a tú.

Lo hará con un MINI que se ha preparado como nunca para afrontar el desafío que supone el recorrido de la edición de 2024, aunque con tan solo 19 años ya es alguien a tener en cuenta: "Los primeros días voy a ir lento, aunque no me guste, y [voy] a coger confianza para tener experiencia en el MINI para apretar un poco los últimos días, al menos para estar en el medio del resto".

Sin embargo, no es la primera ocasión que el de Llagostera visita las tierras de Arabia Saudí para competir, puesto que lo hizo en camiones durante el 2021 y 2022 antes de dar el salto a los SSV en la pasada edición, en donde finalizó noveno, todavía con la 'L' de novel en la parte trasera del coche. Por eso, el piloto catalán quiere hacerlo bien y se ha preparado a fondo: "Estuve todos los días viendo vídeos de [ediciones del] Dakar pasado, de todos los años, de cambios, de rallies y de todo, pero al final es lo que te gusta".

Cuando se le preguntó sobre lo que le parecía el salto que dio hacia la élite del Rally Dakar, Pau Navarro respondió a Motorsport.com: "Es impresionante, he hecho pocos kilómetros, pero es que ese ya es un señor coche. Tiene lo suyo, y te pone la piel un poco de gallina, y estaría bien o sería bueno estar entre los diez mejores, pero es difícil, aunque no voy a ir simplemente a por eso".

"Para llegar al MINI, hemos hecho [el Rally de] Marruecos. Antes de hacer el Dakar con un coche de marchas queríamos hacer algo con un cambio secuencial y aprender en carrera de verdad", continuó. "Y después, tras llegar de allí, con el MINI me he preparado bastante físicamente, he perdido casi diez kilos en comparación con el año pasado".

En cuanto a la dureza del recorrido, el llagosterenc piensa que será uno de los más complejos, a la par de divertidos: "De lo que hay dicho David Castera, se espera que este Dakar sea muy duro, pero también muy divertido. Es una combinación de lo que era el año pasado, pero va a ser más divertido y variado todo, lo van a meter junto para hacernos sufrir un poco más, aunque yo voy a intentar hacer de menos a más".

