Una vida de locura: del Polo Norte, al Dakar

Al Ula (Arabia Saudí).- Para Mike Horn (Johannesburgo, 1966) la vida es aquello que le acompaña mientras se juega el tipo descubriendo los lugares más inhóspitos del planeta. Este aventurero suizo, de origen sudafricano, pasó de encontrarse solo en mitad del Polo Norte a participar en el Dakar junto a Cyril Despres en menos de 48 horas. Un cambio drástico para cada centímetro de su cuerpo, una manera nueva de disfrutar de los 30.000 días de una vida que no quiere desperdiciar.

Los planes para que Horn estuviera a la diestra de Despres en su primera aventura en SSV junto al programa junior off-road de Red Bull vienen de lejos, pero el francés tuvo que buscar otra alternativa en el caso de que el suizo no pudiera llegar a tiempo a Yeda (Arabia Saudí). Esta fue Kris Meeke, piloto del WRC que se quedó sin asiento para 2020, quien saboreó por momentos la opción de competir en su primer Dakar... pero tuvo que dejar paso al aventurero cuando este aterrizó en el país dos días antes del inicio del rally.

"Me fui de Suiza en mayo y hasta julio estuve durmiendo en Pakistán, en el K2, encima del glaciar, sobre el hielo, y luego cruzando con esquís el Polo Norte. Esa primera noche en una cama la pasé muy mal, me sentía muy incómodo y al final me eché en el suelo a dormir", relata Horn a un reducido grupo de medios, entre los que se encuentra Motorsport.com.

"Lo que más valoré fue poder sentarme en un váter y tener agua. Son esos pequeños detalles los que al final importan. Después de tanto tiempo solo en la oscuridad más absoluta, me apetecía venir aquí, porque he estado solo en el mundo cerca de cinco meses de mi vida. No he visto un rayo de sol en más de cinco meses, con temperaturas de hasta -40ºC, vientos de hasta 40 nudos por hora y en una plataforma de hielo que constantemente se está moviendo. Mental y físicamente es difícil cada día, y siempre buscas algo nuevo, y estaba esperando que llegase el Dakar para pasarlo con mis amigas y uno de mis mejores amigos, rodeado de personas que se preocupan por ti".

Horn estuvo atrapado un mes en el Polo Norte, tras iniciar la arriesgada aventura de cruzarlo en solitario en invierno, de noche perpetua. Su barco quedó atrapado en el hielo y necesitó esperar a la luna llena, para que las temperaturas subieran.

"No podíamos salir. Tuve que esperar a que hubiese luna llena para que rompiese el hielo. Navegué directamente a Tromso (Noruega) y allí cogí un avión a Yeda, justo a tiempo para la nueva aventura", comenta el aventurero.

Sus manos no emiten sonido, pero hablan una lengua universal: tienen varios dedos semiamputados, uñas ennegrecidas y callos de las mil y una aventuras que han vivido a sus 53 años. Horn es sincero: Despres no le necesita.

"Realmente Cyril no me necesita, puede hacerlo por sí solo, y eso es menos presión para mí, y también una ventaja. Yo le apoyo en todas las maneras posibles", apuntó Horn. "Soy una persona que le gusta aprender. Si voy a escalar picos de 8.000 metros, trato de rodearme de alpinistas muy buenos que sepan más que yo. Cuando voy a la selva, lo hago con las fuerzas especiales de Brasil, que saben más que yo. Es momento de aprender. La parte interesante de la vida es aprender siempre algo nuevo".

Aunque completaron algunos kilómetros juntos los días de las verificaciones y estudiaron el lenguaje del roadbook, la aventura de Despres y Horn en los primeros días del Dakar no fue placentera. El primer día se dejaron 51:25, el segundo se lucieron, al quedar 8º en la etapa, y el tercero rompieron el motor de su OT3 by Overdrive en el km 274 de la especial. Después de varias horas esperando a la asistencia, llegaron remolcados al vivac y esperan volver a salir el jueves, para la etapa 5, en la modalidad Dakar Experience.

Horn es una máquina de generar mantras durante la conversación. Entre ellos están: "No tienes que ser el mejor en algo, pero si estás dispuesto a aprender, es cuando se vuelve interesante y emocionante"; "Como cada cosa de la vida, requiere un poco de tiempo, pero creo en estas dos semanas será tiempo suficiente para conseguirlo"; "Algunas personas piensan que hay que descansar, pero una vez que mueres ya hay tiempo suficiente de descansar".

"Me gusta sobrevivir. Aprecio la vida. Solo tenemos una. Y muchas veces no la vivimos con todo su potencial. Lo único que hago es vivirla lo máximo que puedo. Solo tenemos 30.000 días en la vida. No hay excusa para no vivir plenamente", sentencia el hombre cuya mirada ha atravesado el Planeta Azul.