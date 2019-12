El Red Bull Junior Team del Dakar ya tiene pilotos

El ambicioso proyecto de Red Bull y Overdrive en la categoría de SSV (FIA T3) del Dakar ya tiene alineación. Como cabía esperar por las banderas estadounidenses que se habían visto en las primeras imágenes del prototipo OT3, dos de los finamente tres pilotos serán de dicha nacionalidad.

Blade Hildebrand (21 años) y Mitch Guthrie Jr (23) se pondrán a los mandos de dos de los SSV prototipo que el equipo Overdrive ha desarrollado contra el reloj en los últimos meses. El tercero contará con Cyril Despres, cinco veces ganador del Dakar en moto y piloto de Peugeot y MINI X-Raid en los últimos años.

El piloto francés no solo será el mentor del nuevo proyecto de jóvenes promesas de Red Bull, sino que también capitaneará el equipo desde el terreno en la edición 42 del rally más duro del mundo. La cuarta unidad prevista para un piloto saudí finalmente no se utilizará.

Hildebrand ya sabe lo que es participar en el Dakar, ya que ganó la categoría OP.1 en 2019: "El Dakar es la carrera más dura que he corrido nunca. No hay manera de preparar completamente tu cuerpo, física ni mentalmente. Es como hacer 12 Bajas 1000 en 12 días. Creo que el objetivo principal de todo el equipo es estar arriba. No quiero sonar pretencioso, pero voy para ganar. Es el objetivo último".

Por su parte, Guthrie Jr. debutará en el rally, tras haber ganado la Baja 1000 en 2017, la Mint 400 en 2017 y 2019, y el King of the Hammers en 2018 y 2019.

"Creo que a partir de 2020 este programa va a atraer enormemente la atención de la gente en EE UU, dándoles a conocer lo que son las carreras internacionales. Y va a crear muchísima expectación por el Dakar", apunta. "Ya hemos hecho test en Marruecos, Francia y algunos en Andorra, donde vive Despres".

En 2020, el Red Bull Off Road Team disputará el Abu Dhabi Desert Challenge, el Silk Way, el Rally de Marruecos y varias carreras en EE UU, como la Mint 400, la Baja 500 o la Vegas to Reno. En las carreras estadounidenses correrán con un Polaris RZR Turbo con los colores del equipo.

A las dos jóvenes promesas estadounidenses se les unirá Seth Quintero (17 años), que tendrá que esperar a cumplir los 18 para comenzar a competir, pero que seguirá el mismo programa que sus compañeros después del Dakar. Tras ganar el Campeonato del Mundo Junior UTV con solo 11 años, se convirtió recientemente en el piloto más joven en ganar la categoría UTV Pro en el campeonato Best in the Desert.

Los 1.000 cc del motor turbo, con 177 CV, del OT3 by Overdrive serán, sin duda, una de las referencias en la categoría SSV del Dakar 2020, y con Despres a los mandos, el listón eleva su altura.