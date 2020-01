Meeke, a punto de correr el Dakar tras quedarse fuera del WRC

Yeda (Arabia Saudí).- El piloto de 40 años se desplazó en los últimos días a Arabia Saudí, después de que su amigo Cyril Despres, cinco veces ganador del Dakar en motos y ahora miembro del proyecto del Red Bull Off-Road Junior Team, le llamara. El francés le propuso desplazarse hasta Yeda para ser su copiloto en el OT3 de Overdrive con el que competirá en la categoría SSV, siempre que el aventurero Mike Horn no pudiera regresar a tiempo de su expedición en el Polo Norte.

Finalmente, Horn llegó el jueves por la noche a la ciudad costera saudí y será quien se siente a la derecha de Despres. Pero Meeke se mostró contento de la experiencia que vivirá estos días en el país de Oriente Medio, donde estará dentro del equipo de Red Bull hasta la jornada de descanso (11 de enero).

"Soy buen amigo de Cyril y ahora está involucrado en este equipo Red Bull Junior Team de la categoría T3", explicó Meeke. "Tuve la oportunidad de venir y hacerme una idea de lo que es el Dakar. Siempre lo seguí por la televisión, recuerdo que Ari Vatanen lo hizo hace muchos años, Colin [McRae] y todos los que venían del mundo de los rallies".

"Siempre me ha apasionado. He hecho algunos eventos de resistencia con mi moto y ya dije que cuando el WRC se terminase para mí, tal vez lo analizara, así que ahora tuve la oportunidad de venir a verlo".

"Es enorme, y solo te das verdadera cuenta de esto cuando vienes a verlo. Estoy seguro de que cuando compites en él, es aún mayor. Es algo que me encantaría explorar en el futuro".

Después de haber sido apeado por Citroën a mitad de la temporada 2018 del WRC, Meeke firmó por Toyota para 2019, pero dejó la marca japonesa al final de la campaña.

El anuncio esta semana de que Esapekka Lappi reemplazará a Elfyn Evans en M-Sport Ford en 2020, no deja más asientos libres de primer nivel. Tras la decisión de Toyota de prescindir de Meeke y Jari-Matti Latvala para contar con una alineación completamente nueva en 2020, ya se planteó la posibilidad de que el británico decidiese retirarse.

"Cuando el mercado [de pilotos] está así, es imposible", contestó Meeke cuando Motorsport.com le preguntó sobre la posibilidad de conducir para M-Sport. "En esta etapa de mi carrera, tengo que ser realista".

"No conduzco a cambio de nada. No paso 200 días al año lejos de mi familia por nada. Creo que Lappi mantendrá el sueldo de Citroën, por lo que no necesitará dinero. Siendo así... el WRC a tiempo completo creo que se ha acabado para mí".

"Tengo 40 años. En un momento piensas 'Me hubiera encantado continuar', pero como la situación llegó así, es así. Todavía estoy hablando con Toyota para participar, tal vez, en algunos test. Veremos. Mantengo mis opciones abiertas. Ciertamente, estoy valorando otras cosas que me apasionan".