Mark Mateschitz y Victoria Swarovski correrán el Rally Dakar con un seudónimo

Mark Mateschitz, copropietario del equipo Red Bull de Fórmula 1, y su célebre pareja Victoria Swarovski, disputarán el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí. A la sombra de las leyendas del rally Carlos Sainz Sr., Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, otra pareja de nombres reconocidos afrontará el reto en la 48ª edición del Dakar, que se disputará del 3 al 17 de enero.

La presentadora de televisión Swarovski reveló este verano en una entrevista a RTL que se estaba preparando para correr el Rally Dakar. Desde entonces, el tema desapareció del foco mediático.

Ahora, el periódico austriaco Kleine Zeitung ha revelado que Swarovski competirá en el rally más popular del mundo, y que Mateschitz, que tiende a evitar la atención pública, también aceptará el reto.

Sin embargo, sus nombres reales no aparecen en la lista oficial de inscritos, ya que están registrados con seudónimos. Mateschitz figura como "Mark Mustermann" y Swarovski como "Vic Flip".

Las fechas de nacimiento de Mustermann y Flip coinciden con las de Mateschitz y Swarovski, respectivamente. Aunque la lista de inscritos no incluye fotos de perfil, las imágenes de los dos austriacos aparecieron en el sistema de cronometraje del Rally de Marruecos, que sirvió de prueba preparatoria en el pasado mes de octubre.

Max Verstappen utilizó una táctica similar cuando hizo su primer test con un Ferrari GT3 en Nurburgring Nordschleife en mayo. Para evitar llamar la atención, se registró con el nombre de "Franz Hermann".

#Toyota Gazoo Racing Toyota nº 218: Saood Variawa, François Cazalet Foto: TOYOTA GAZOO Racing

Preparativos en marcha desde 2024

Mateschitz y Swarovski -o más bien Mustermann y Flip- no compartirán vehículo durante el Dakar, en su lugar, competirán en categorías diferentes con coches distintos.

Mateschitz, de 33 años, pilotará un Toyota Hilux en la categoría T1+, considerada la máxima categoría "Ultimate" del Dakar. El motor V6 turbo ofrece hasta 400 caballos de potencia. Su copiloto es el también austriaco Michael Zajc.

La preparación de su aventura en el Dakar comenzó en 2024. Mateschitz y Zajc pilotaron un Can-Am Maverick X3 en seis pruebas. En 2025, pasaron al Toyota Hilux T1+, participando en cinco carreras.

Después de terminar quintos en la Baja Extremadura en España y en la Baja Grecia, sufrieron abandonos en la Baja Italia, el Rally Raid Portugal, y más recientemente terminaron 47º en la general del Rally de Marruecos en octubre. Para el Dakar, el "Mustermann" competirá con el número 267.

Swarovski competirá en la categoría Challenger T3.1, a los mandos de un BRP Can-Am Maverick R. Estos vehículos side-by-side forman parte de una categoría de iniciación con menos potencia y una velocidad máxima limitada a 135 km/h.

La tirolesa también comenzó su preparación todoterreno en 2024, compitiendo en varios rallyes con un Can-Am Maverick, incluyendo la Baja Portalegre 500 en Portugal y la Dubai International Baja. En 2025, participó en tres pruebas, aunque el éxito le fue esquivo.

En la Baja Italia, terminó 22ª según las reglas del SuperRally. En el Rally de Portugal quedó eliminada y en el Rally de Marruecos se clasificó en el puesto 75 de la general, de nuevo según el reglamento SuperRally. Hasta ahora, el austriaco Gerhard Schmiedberger ha sido el copiloto de Swarovski, pero en el Dakar formará equipo con el alemán Stefan Henken, un experimentado con múltiples participaciones en el Dakar. Swarovski y Henken competirán con el coche número 332.

Swarovski es descendiente directa de la familia fundadora del imperio del cristal Swarovski, famoso en todo el mundo por sus productos de lujo, aunque en Alemania es más conocida por ser la presentadora de varios programas de TV.

Mateschitz es el único hijo del difunto fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y heredero del 49% del imperio Red Bull, lo que le convierte en la persona más rica de Austria. Swarovski y Mateschitz hicieron pública su relación en 2023.