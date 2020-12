La odisea de Lorenzo Santolino para llegar al Dakar 2021

Hay dunas que se suben en el sofá de casa y con las lágrimas brotando descontroladas. Hay etapas que se luchan en la cercanía de los tuyos y sin el casco puesto. Y hay también tormentas de arena que se generan en cuestión de segundos y no te permiten prepararte para lo que dejarán tras de sí. Lorenzo Santolino (Salamanca, 1987) ha vivido todo esto en los últimos 11 meses.

El piloto salmantino de Sherco TVS regresará al Dakar por tercera vez con la esperanza de experimentar qué es ver la meta en Yeda (15 de enero) tras sus dos abandonos en 2019 y 2020. Pero su camino para estar en la línea de salida no ha sido el habitual de un piloto oficial, más allá de todas las consecuencias de la COVID-19 en todo el mundo.

Santolino abandonó el Dakar 2020 en la etapa 9, después de un duro aterrizaje en una duna cortada. En el impacto se rompió la cabeza del radio y sufrió una luxación del codo. Tras esperar a los servicios médicos, fue evacuado en helicóptero hasta el vivac de Haradh, donde le colocaron la articulación y le avisaron de lo que estaba por llegar.

Afortunadamente, encontró un vuelo a Madrid por la tarde y pudo ponerse en las manos de la doctora Isabel Guillén en la clínica CEMTRO, ya de madrugada.

"Me estaba tomando el rally con mucha calma, sobre todo después del problema de batería en la primera etapa que me retrasó mucho. Sin ansia de querer recuperar rápido, poco a poco fui remontando. La verdad es que estaba esperando a las últimas dunas para apretar un poco más y hacer una etapa un poco más destacable y acercarme al top 10. Iba muy tranquilo y no sé si fue ese exceso de tranquilidad que me hizo saltar una duna cortada y caer en el talud, recibiendo el impacto, pero sin caerme", recuerda Santolino en conversación con Motorsport.com.

"El año pasado me caí por ir a tope, este año iba más relajado y también me hice daño... ¡ya no sé cuál es la estrategia! Esta carrera es muy larga y hay que ir día a día, sumando experiencia".

Santolino pensó que en un par de meses podría estar dando gas de nuevo, pero nada más lejos de la realidad. La cabeza del radio había esparcido trozos de hueso dentro de su articulación y la operación fue delicada, a pesar de que evitaron ponerle una prótesis.

Finalmente, no fue hasta casi seis meses después de su accidente cuando volvió a subirse en la moto para empezar a preparar el Dakar... pero durante el confinamiento que todo el mundo sufrió desde principios de marzo, el salmantino tuvo que afrontar otro varapalo descorazonador.

Su madre falleció a causa de un cáncer y a Santolino se le vino el mundo encima. No solo tenía que seguir trabajando con su fisio Miguel, de REYDES, sino que ahora lo tenía que hacer sin uno de los pilares de su vida.

"La verdad es que parecía que lo tenía calculado. Porque si me hubiera pasado ahora sería súper complicado afrontar un Dakar así. Han pasado ocho meses, siempre te acuerdas de ella, la tengo muy presente, pero al principio fue muy complicado y entre la pandemia, la lesión y eso he podido estar un poco en mi mundo y estabilizarme mentalmente para afrontar con ganas lo que viene", reconoce.

"Fue un golpe muy duro. Hemos hecho mucho trabajo psicológico, ya no solo por lo de mi madre, sino porque era importante mejorar la concentración y me ha ayudado. Va por ella también todo el esfuerzo que hemos hecho".

Este año, ASO les ha permitido a los pilotos de motos elegir dorsal y Santolino ha optado por el 15, ¿por qué?

"Nunca he sido de números, pero me ha hecho especial ilusión que este año podamos elegirlo. El 15 es el primero que usé en mi carrera cuando tenía 8 años en la primera carrera que competí con la Kawasaki 70. Fue mi madre la que eligió ese número, pero a mí no me gustó mucho en ese momento y nunca lo había vuelto a utilizar. Pero un poco por ella y también porque mis iniciales LS se parecen un poco a ese número han sido el motivo de esta decisión de apostar por el 15", asegura.

Pero en la única carrera que ha podido disputar este año, el Rally de Andalucía, logró colarse entre los tres mejores, a 7:54 del ganador, Kevin Benavides (Honda HRC).

"En Andalucía estuve al nivel, aunque estaba en un terreno quizás más favorable para mí. Lo que no sé es cómo me encontraré en el desierto de Arabia. Llego bien preparado y con los deberes hechos, pero fisicamente no me he podido probar en una carrera tan larga durante estos mess, como el resto. Tengo el ritmo para estar en algunas etapas rodando con los de cabeza. Si hacemos las cosas bien, podemos hacer un buen resultado", añade sobre la posibilidad de rodar con los mejores.

A partir de ahí, y después del test dos semanas antes de Andalucía con Sherco TVS para probar las nuevas suspensiones Bosch, el salmantino se fue solo a Marruecos con su moto de entrenamiento para recuperar sensaciones en las dunas.

"Teníamos cosas para probar que no han dado tiempo, pero había otras que ya habíamos probado antes del Dakar pasado y se han incorporado: son pequeñas mejoras a nivel de motor que pretender dar un plus de fiabilidad para esta edición", puntualiza.

Santolino tendrá como compañeros en Sherco TVS al indio Harith Noah (abandono en la etapa 3 en su estreno en 2020) y al portugués Rui Gonçalves, debutante a sus 35 años.

