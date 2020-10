Rally Andalucía: Sainz gana la última etapa; Al Attiyah, la general

El Rally de Andalucía 2020 puso su broche este sábado con una etapa reducida a 178 km de especial y 42 de enlaces con espacios abiertos y vegetación, pero sin tanto paso estrecho entre olivos como días anteriores.

Allí, Carlos Sainz y Lucas Cruz salieron con el cuchillo entre los dientes. Tenían 6:48 que recuperarle a Nasser Al Attiyah y Mathieu Baumel, pero no hay imposibles para los tres veces ganadores del Dakar y, a pesar de la desventaja de su buggy en las pistas andaluzas, a punto estuvieron de completar la machada.

En los primeros dos parciales fue Stephane Peterhansel quien marcó la diferencia, pero pasado el kilómetro 100, los españoles se colocaron al frente, con casi dos minutos sobre su rival. En meta, después de los últimos 178 km del primer Rally de Andalucía, se impusieron con 3:29 sobre un Bernhard Ten Brinke que aprovechó su posición de salida retrasada y 3:34 sobre Al Attiyah.

"Muy contento de haber terminado la prueba, si antes del rally me hubieran dicho que acabaría segundo con un dos ruedas motrices y tal y como son estos tramos, lo habría firmado. Lo importante es que hemos hecho muchos kilómetros y hemos sacado muy buenas conclusiones que es a lo que hemos venido. Muy contento", comentó Sainz en meta.

El español Félix Macías, habitual del Nacional de rallies, completó un debut en raids sensacional y sorprendente con una Toyota Hilux y cierra el top 5 de la general, tras los problemas de Mathieu Serradori (Century Buggy) este sábado. El qatarí y su copiloto francés se llevan su segunda victoria en lo que va de 2020, después del triunfo en el Rally de Qatar de finales de febrero (primera y última cita de la Copa del Mundo de Cross-Country 2020, tras la confirmación de la cancelación de Abu Dhabi).

Cristina Gutiérrez volvió a meterse entre los mejores en la última etapa (9ª, a 10:58 de Sainz), tras los problemas con el mando del roadbook electrónico del viernes, y acaba su especial rally con MINI X-Raid en el top 10. Un resultado brillante que debería abrirle puertas para el Dakar 2021.

Isidre Esteve y Txema Villalobos acabaron 13º la jornada, pero el resultado les vale para colarse dentro de los 10 mejores del rally en la general y completar un brillante estreno con su nueva Toyota Hilux de Overdrive con la que disputarán del 3 al 15 de enero el Dakar saudí.

En SSV T4, los problemas eléctricos castigaron hasta la última jornada a Gerard Farrés y Armand Monleón, pero los españoles aguantaron el tipo y sellaron su segundo puesto en la general de la categoría, por detrás de su nuevo compañero Aron Domzala.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Coches - Etapa 4

1. Carlos Sainz (MINI X-Raid), 2h10:19

2. Bernhard Ten Brinke (Toyota), +3:29

3. Nasser Al Attiyah (Toyota), +3:34

4. Yazeed Al Rajhi (Toyota), +4:28

5. Paulo Ferreira (Toyota), +8:23

Clasificación final del Rally de Andalucía 2020 - Coches

1. Nasser Al Attiyah (Toyota), 8h54:09

2. Carlos Sainz (MINI X-Raid), +3:14

3. Yazeed Al Rajhi (Toyota), +10:31

4. Stephane Peterhansel (MINI X-Raid), +25:26

5. Félix Macías (Toyota), +49:04

Las mejores fotos del Rally de Andalucía 2020

En motos, la armada de KTM se lució en la última jornada, después de un rally no especialmente brillante para sus pilotos y en el que Sam Sunderland, vigente campeón del mundo de Cross-Country, tuvo que abandonar el segundo día.

Daniel Sanders, el australiano de 26 años que ha debutado esta semana con el equipo oficial austriaco, fue el más rápido, superando en apenas siete segundos a Toby Price, y después de un intenso duelo en la distancia con Jamie McCanney, el otro debutante de Yamaha. Ambos se aprovecharon de salir retrasados, sexto y 20º, respectivamente para marcar diferencias.

Por detrás, Matthias Walkner (KTM) y Ross Branch, que se estrenaba con Yamaha también, completaron el top 5 de la etapa. Pero el séptimo puesto del día le sirvió a Kevin Benavides (Honda HRC) para llevarse el triunfo en el primer rally internacional desde el Dakar, superando en 7:42 a Adrien Van Beveren (Yamaha) y en 12 segundos más a un Lorenzo Santolino que salió con todo este sábado, pero que se quedó a un suspiro de batir al francés.

El español de Sherco TVS acaba en el podio tras su lesión en el Dakar 2020 y deja claro que cuando toca ir rápido, es capaz de estar entre los mejores.

“Muy contento con el resultado, no me lo esperaba antes de la carrera. No me esperaba ningún tipo de resultado, veníamos todos los pilotos a la expectativa, muchos meses parados, en mi caso la lesión y otros problemas… Bastantes cosas que te hacen llegar sin saber muy bien cómo rendir, pero por suerte en las últimas semanas hemos hecho algunos test con el equipo y la moto ha dado un paso adelante en cuanto a suspensiones. Contento de acabar en el podio, luchando por la segunda posición, solo 12 segundos, después de un día duro ayer con la penalización. Esto da mucha confianza para el Dakar", comentó el salmantino.

"Creo que hice una buena última etapa para cerrar esta semana de carrera. Estoy muy feliz con este triunfo: lo necesitaba también. Una victoria que premia a todo el esfuerzo que venimos haciendo. Ahora vamos a seguir adelante con toda la preparación para llegar al Dakar 2021 mejor aún. Muchas gracias a todo el equipo por un trabajo excepcional durante todos estos días y ha hecho que la moto funcione perfectamente durante toda la carrera", añadió Benavides.

Joan Barreda (Honda HRC) fue el segundo mejor español, acabando quinto en la general –tras los problemas de Franco Caimi (Yamaha) este sábado–, a 22:39 de su compañero argentino, tras los problemas con el GPS en la segunda etapa.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Motos - Etapa 4

1. Daniel Sanders (KTM), 2h12:13

2. Toby Price (KTM), + 00:07

3. Jamie McCanney (Yamaha), +1:23

4. Matthias Walkner (KTM), +1:41

5. Ross Branch (Yamaha), +2:00

Clasificación final provisional del Rally de Andalucía 2020 - Motos

1. Kevin Benavides (Honda HRC), 10h30:51

2. Adrien Van Beveren (Yamaha), +7:42

3. Lorenzo Santolino (Sherco TVS), +7:54

4. Toby Price (KTM), +12:22

5. Joan Barreda (Honda HRC), +22:39