La reflexión de Arcarons sobre las victorias de Barreda en el Dakar

Jordi Arcarons (Vic, Barcelona, 1962), actual manager deportivo del equipo Yamaha, lleva más de media vida ligado al Dakar y si no existiera, habría que inventarlo. El catalán se estrenó en moto en 1988 y su última participación fue en 2003, aventurándose con BMW en los coches.

Aunque ha colgado el casco a nivel profesional, destila pasión por la carrera por los cuatro costados y que Joan Barreda le igualase el viernes, en la etapa 6 del Dakar 2021, como el tercer piloto de la historia con más victorias de etapa es una señal de lo alargado de su sombra en la disciplina.

La mala fortuna de Arcarons fue coincidir en época con Stéphane Peterhansel, con quien se batió el cobre por media África durante los 90. El español fue cuatro veces segundo, pero dejó su huella en la leyenda.

“Barreda es actualmente el piloto más rápido en los rallies. Que haya conseguido tantas victorias es señal de por qué lo valoramos todos así. Es el piloto que actualmente siempre tiene más posibilidades de ganar antes de empezar una carrera. Luego, la rapidez no siempre le ha dado buen resultado, pero eso nos ha pasado a todos, así que hay que felicitarlo y a ver si logra la victoria este año. Las cosas le están yendo muy bien y tiene opciones de conseguirlo, solo le hace falta no tener mala suerte en las etapas que faltan", comenta Arcarons a Motorsport.com desde el vivac de Ha'il.

“El hecho de ser rápido y ganar etapas quiere decir que tienes un pilotaje muy técnico, muy bueno, pero falta adaptarlo a una prueba maratón, de resistencia, de muchos días. Cuando eres rápido, cuestan mucho los cambios de ritmo y gestionar esa rapidez. A veces solo piensas en correr y ganar cada día si puedes y así lo entendía yo en su día".

"Pero realmente, después de muchos años y estadísticas, y viendo cómo ganan algunos pilotos el Dakar sin ganar ninguna etapa, te das cuenta de que hay que ser constante y no tener altibajos, no perder tiempo, atacar cuando hace falta, pero ganar etapas no significa ser el mejor al final".

Arcarons vivió en sus propias carnes lo que era ir rápido, y más en aquellos años en los que las motos alcanzaban los 170/180 km/h en el desierto del Teneré.

"Yo a Barreda siempre le veo con opciones, pero la gestión de esa rapidez no la ha llevado bien, como me pasó a mí en su momento. Cada segundo puesto en el Dakar, que hice cuatro, tenía una historia diferente. A veces no hay que buscar tanto el límite, porque siempre es un riesgo alto. Pero le admiro muchísimo por todo lo que ha hecho y el riesgo que conlleva un pilotaje así. Así que ¡chapeau!", añade.

¿Cómo será la segunda semana del Dakar 2021?

Arcarons analiza cómo será la segunda semana del Dakar 2021, donde su equipo, Yamaha, llega con opciones gracias a los sensacionales seis primeros días de Ross Branch, el piloto de Botswana que ficharon el pasado invierno tras ser 21º en 2020 y ganar una etapa como privado.

Branch está cuarto en la general, a solo 3:41 de Toby Price (KTM), líder de la carrera a mitad de rally.

"Veo la carrera muy disputada en el día de descanso. Recuerdo que solían llegar como mucho cinco pilotos con opciones de victoria por las diferencias de tiempo y este año hay un montón, porque el hecho de que un día salgan atrás hace que puedan remontar mucho. Veo a muchos con opciones, no solo uno", desliza.

"Estamos encantados con Ross como piloto, está yendo muy rápido, no está cometiendo errores y luego siempre sonríe al llegar a la asistencia. Tiene muchas opciones, pero tiene menos experiencia que muchos otros. Pero nos está sorprendiendo a todos como el que más".

Sobre las opciones de Barreda (7º, a 6:25 de Price) de lograr por fin ese ansiado Touareg que se le resiste desde que debutó hace 10 años,

"Barreda está entre ellos porque cuando sale desde atrás y da gas es el más rápido, eso seguro, pero las etapas que nos quedan hay que estudiarlas bien y saber cuándo hay que salir atrás, cuándo no salir delante, cuándo serán complicadas de navegación… y este año podemos medio deducirlo, pero no lo sabemos seguro hasta que no vemos algo de información por la tarde en el briefing y ya por la mañana cuando reciben el roadbook en la salida", apunta.

"El espectáculo está siendo sensacional porque creo que la gente está disfrutando mucho con todos los cambios de clasificación cada día y la pugna que hay delante".

Los pilotos con más etapas ganadas en la historia del Dakar - Motos

10. Richard Sainct: 15 1 / 10 9. Gaston Rahier: 17 2 / 10 8. Edi Orioli: 17 3 / 10 7. Ciro de Pétri: 19 4 / 10 6. Hubert Auriol: 24 5 / 10 5. Marc Coma: 25 6 / 10 Foto de: van Oers J. 4. Joan Barreda: 27 7 / 10 Foto de: DPPI 3. Jordi Arcarons: 27 8 / 10 Foto de: Repsol Media 2. Stephane Peterhansel: 33 9 / 10 1. Cyril Despres: 33 10 / 10 Foto de: KTM