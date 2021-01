Barreda: "La navegación de este Dakar nunca la había vivido"

El piloto español del equipo Monster Energy Honda cedió 19:11 en la complicada etapa 5 del Dakar 2021, de Riad a Al Qaisumah (795 km, 456 cronometrados). El de Torreblanca ya sabía que tras lograr su 26ª victoria de etapa el miércoles, le iba a tocar sufrir este jueves.

“Hoy ha sido una etapa que preveíamos complicada, salíamos delante en la primera posición y así ha sido. Los primeros kilómetros han sido difíciles, con navegación entre montañas y mucha piedra, difícil de encontrar los caminos. Pero al final ha salido bien", comentó Barreda en meta.

"Después, en la parte más abierta, he tenido una complicación, volver al CP para recalar y me ha costado bastante encontrarlo. Luego en la última parte nos hemos juntado y hemos ido en grupo con muchísimas dunas, muy difícil, muy física y la hemos pasado lo mejor que lo hemos podido".

Cuando Motorsport.com le preguntó por si la navegación de este Dakar ha elevado demasiado el listón, Barreda reconoce que es algo que nunca había visto. Por supuesto, el hecho de recibir el libro de ruta solo 20 minutos antes de salir a la especial también está influyendo.

"Creo que es muy difícil. Es un tipo de navegación que hasta ahora, con los años que tengo de experiencia, no había vivido aún. Es algo tan continuo, tan difícil durante muchos kilómetros con tan poca información... Bueno, también nos estamos adaptando, pero al final quieres correr más y más y cuesta seguir un ritmo alto con este tipo de navegación".

No obstante, Barreda se mantiene en el top 10, a 14:02 del nuevo líder, su compañero Benavides, y su fidelidad a la estrategia inicial contrasta con el mal trago que se ha llevado este jueves Ricky Brabec.

El ganador del Dakar 2020 se mostró más abatido de lo esperado tras dejarse 14:12 con su compañero Kevin Benavides pese a cambiar la estrategia ayer.

“Ayer tuvimos la idea de empezar atrás, pero no creo que haya sido una muy buena idea, de hecho ha sido horrible. Hoy perdí el rumbo y también la confianza en mí mismo, dudaba de todo. He acabado un poco atrás. Quizás habría sido más fácil seguir las trazas de los demás, pero desafortunadamente entramos en un zona de roca sólida y realmente no podía ver las trazas, así que fue muy difícil. Llegué a un lugar y había seis pilotos perdidos, haciendo círculos. A partir de ese momento, seguí y abrí un Way Point, pero no pude encontrar el siguiente después de ese que estaba 100 metros después", relató, visiblemente afectado.

"Empecé a dudar de si lo estaba haciendo bien… y esos tipos me seguían. Fue solo una gran catástrofe. Perdimos mucho tiempo y realmente no sabía qué hacer. Estaba pensando: 'Tío, esto es todo. Acabo de arruinar el Dakar hoy'. Siento que tal vez el sueño se ha terminado, pero todavía hay muchas etapas por delante y algo podría pasar. Con suerte, algo cambiará y saldrá a nuestro favor. Aún no sabemos realmente qué pasará en los próximos días".

La otra cara de la moneda la protagonizaron Nacho Cornejo, que logró acabar segundo la etapa después de abrir durante buena parte de la jornada y es tercero en la general; y Kevin Benavides, que tiró de épica para lograr su cuarta victoria dakariana y liderar la general.

