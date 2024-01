Las dudas del copiloto de Sainz cuando vio a Loeb parado en el Dakar 2024

Yanbu-. La victoria del Rally Dakar 2024 está al alcance de la mano de Carlos Sainz, quien junto con su copiloto, Lucas Cruz, supo gestionar todos los reveses y las veces en las que la moneda salió cara. La dupla española tan solo debe completar los 175 kilómetros cronometrados de la última especial después de que su único contrincante por el triunfo en la categoría de coches, Sébastien Loeb, tuviera problemas en su coche en la penúltima etapa.

Con el Audi RS Q e-tron pueden hacer historia, y tan solo una debacle podría propiciar que todo se desvanezca en el bucle en Yanbu. Sobre todo ello se le preguntó al barcelonés, quien con un reducido grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com, señaló que no hay que lanzar las campanas al vuelo antes de cruzar la línea de meta en Arabia Saudí.

"Estamos contentos por el equipo por el resultado de hoy, creo que hemos estado luchando con la cabeza fría durante las dos semanas, y queda el remate final en la última etapa de mañana. Hay que salir concentrados, salir a nuestro ritmo y acabar", explicó el copiloto de Carlos Sainz. "Al final, partimos como un día normal, aunque la especial era dura, con muchas piedras y arena. Ha sido un poco complicado, porque había bastante polvo, y nos ha costado pasarlos [a otros coches], pero hay que dar las gracias todos porque al primer golpe de Sentinel se han apartado".

En el momento en el que se le puso sobre la mesa cómo fue ese momento en el que vieron al francés detenido y con muchos problemas, Lucas Cruz contestó: "Al final lo ves, sabes que está ahí parado, que tiene para un ratito y que no sabes cuánto tiene. Debes seguir en lo tuyo, seguir haciéndolo con la misma tensión que lo hiciste en la primera parte, y seguir trabajando, porque sino, pierdes concentración y los errores llegan cuando menos te lo esperas".

"Sabíamos que estaba detrás, salía diez minutos por delante de nosotros, más los trece de colchón, entonces, como mínimo, estábamos 23 o 24 por delante. Sabíamos que estaba ahí atrás, y como mínimo eran unos minutos que para mañana serían muy valiosos", comentó el catalán que da las instrucciones en el coche que va líder de la clasificación general.

Además, la dupla española estaba mucho más atenta que nunca a cualquier ruido que pudiera generar su coche, minimizando así cualquier tipo de riesgo: "Hoy se escuchaban muchos, tal y como estaba la especial, era lógico que se oyeran de todos lados, pero creo que el coche va a estar listo para mañana".

Sobre lo que será la última jornada del Rally Dakar 2024, en la que pueden certificar su victoria, Lucas Cruz indicó que no habrá nada diferente, y siguen concentrados: "Igual que cualquier otro, ducha, cenar, estar concentrado, subirte al coche y pasar los kilómetros para llegar a meta. Sobre todo, no equivocarte, no cometer ningún error, no correr riesgos excesivos y tener buen ritmo, porque al relajarte y perder la concentración, puedes cometer errores, y pueden ser fatales".

