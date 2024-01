Al Attiyah, sobre Audi en el Dakar 2024: "Le deseo la mejor suerte a Sainz"

Al-Hofuf-. La cuarta especial del Rally Dakar 2024 nos deparó una sorpresa en los últimos kilómetros del recorrido previsto a 299, puesto que Nasser Al Attiyah primero perdió la victoria de la etapa por apenas unos segundos con respecto al líder de la clasificación general, Yazeed Al-Rajhi, que es el líder de la clasificación general. Sin embargo, poco después, Sébastien Loeb se adjudicó el triunfo con el coche de Prodrive, el mismo que el del qatarí, quien pudo ponerse tercero en el global de la carrera.

El vigente campeón del mundo y defensor de la corona, explicó que fue una buena etapa, sin demasiado errores, salvo en los último 50 kilómetros, por lo que estaba "contento" de ser tercero. No obstante, en el momento en el que Motorsport.com le preguntó por Audi y sus palabras, en las que aseguraba que los coches alemanes no aguantarían, respondió: "Queda un largo camino, queda un largo camino. Le deseo la mejor suerte a Carlos [Sainz] y al resto de pilotos, pero todavía queda un largo camino, veremos lo que será el cambio después de la primera semana en el Dakar".

"No es una sorpresa", comentó sobre el equipo teutón. "La sorpresa vendrá mañana, porque vamos al Empty Quarter, en donde tengo experiencia y he aprendido mucho de los Dakar. Es un nuevo coche para mí, pero si me comparas con Seb [Loeb], estoy por delante, intentaré aprender más después de la primera semana del Dakar".

Nasser Al Attiyah afirmó que el Hunter era "muy bueno", por lo que estaba feliz con él antes de su paso a Dacia, y en el momento en el que se le preguntó sobre la dificultad de ganar el Rally Dakar, dijo: "Ganamos las últimas dos ediciones, fueron buenas carreras con Toyota, pero ahora estoy en un nuevo equipo, con un nuevo coche, intentaré dar lo mejor de mí mismo para vencer otra vez".

"Mañana será un día importante, necesitamos ver dónde estamos, tener una buena posición para la etapa 48 horas. No creo que esté en la parte de atrás, veremos de lo que soy capaz mañana, y si tengo que abrir, abriré [la pista]", continuó el qatarí, cinco veces ganador de la carrera más dura del mundo.

Su inicio de aventura con Prodrive está siendo muy diferente a lo que vivió en su final con Toyota, sobre el que también explicó: "El coche [de Toyota] es bueno, todos los Toyota están teniendo menos problemas, y nosotros hemos tenido seis pinchazos y estamos rompiendo los brazos [de la suspensión] traseros, pero si le restas esa media hora, estaríamos liderando por veinte minutos".

"Ahora estudiaremos más nuestro Hunter y veremos cómo lo hacemos, pero de momento va todo bien, y la semana que viene tendremos una parte en la que podremos atacar más", expresó el qatarí. "Es la misma reglamentación, es la misma potencia para todos. Me encuentro más cómodo con este coche, es muy bueno, pero como he dicho, es un nuevo coche, no puedes llegar y empezar a ganar, sabemos que es bueno para este lugar, y los próximos tres días haremos un plan con un buen tiempo para la carrera, eso es lo importante".

"Estamos aprendiendo sobre el nuevo coche, y ya veremos, porque no es fácil. La carrera está yendo muy rápido, están ocurriendo muchos problemas, pero ahora, paso a paso, podemos estar en lo más alto", sentenció un Nasser Al Attiyah que está a unos once minutos del líder del Rally Dakar 2024.

