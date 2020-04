El Dakar 2021 no corre peligro y sueña con tres países

La pandemia del coronavirus, que ya ha dejado casi 3 millones de contagiados confirmados y más de 200.000 muertos en todo el planeta, ha afectado también duramente a los eventos deportivos. Entre ellos, los deportes de motor han visto paralizada por completo su temporada 2020 y muchos, como la Fórmula 1 o MotoGP, han tenido que cancelar o posponer sus primeras 10 carreras. Los organizadores del Dakar, en cambio, siguen con sus planes en marcha, aunque condicionados, obviamente, por el Covid-19.

El rally celebró el pasado enero su 42ª edición por primera vez en Arabia Saudí y para la siguiente, en enero de 2021, tenía planeado añadir más países. Estas negociaciones se han visto lastradas por el coronavirus, aunque David Castera, director del Dakar, aseguró a Motorsport.com que en los próximos 15 días tomarán una decisión definitiva.

"La idea inicial era tener 2-3 países, pero tenemos también una opción con un país; tenemos varias opciones porque no sabemos cómo evolucionarán las distintas situaciones sanitarias. Por el momento no hemos tomado la decisión final. Está claro que [la pandemia] nos complica un poco la cosa con las negociaciones, pero sobre todo en cuanto a las medidas que después vamos a tener que tomar", asegura el directivo francés.

"Porque si cada país nos pide cosas distintas en el cruce de fronteras, en los campamentos… Además, ahora las medidas van cambiando casi cada día en todos los países. Estoy a la espera y prefiero a veces ponerme en lo peor antes de tomar la decisión. En los próximos 15 días tenemos que decidirnos de manera definitiva para hacer el anuncio oficial de cómo será el Dakar 2021 a comienzos de junio".

En los planes de ASO, según ha podido saber Motorsport.com, se han valorado diversas opciones, siempre con Arabia Saudí dentro de ellas. Las más ambiciosa, y también la más compleja, pasa por contar con Jordania y Emiratos Árabes Unidos dentro del recorrido. Pero la situación actual complica sobremanera organizar un rally que atraviese tres países con diferentes medidas de salud y cruce de fronteras.

No obstante, el plan B 100% factible es el de repetir únicamente en Arabia Saudí, pero con un recorrido "100% nuevo".

"Es el país más grande, que nos ofrece la posibilidad de hacer un Dakar 100% nuevo allí. Puedo hacer un rally completamente distinto al del año pasado, desde cero. Eso en Jordania u otros países es imposible. Con un país cuatro o cinco veces más grande que Francia, si en el peor de los casos no podemos visitar ningún otro país nuevo, estoy tranquilo de tener un Dakar bueno, lindo y nuevo. El plan B es casi igual de bueno a nivel deportivo y de interés que el plan A, del que todavía no podemos hablar; es una suerte que tenemos", reconoce Castera.

“Tengo una confianza grande en que en enero de 2021 estemos celebrando el Dakar. Es la última o la primera, según se vea, de las carreras del deporte motor. Estamos a finales de abril y nos quedan 8 meses. Estoy muy tranquilo sobre la capacidad de organizarlo, aunque seguro que con medidas sanitarias especiales. Pero es que todo lo que hacemos hoy y en los próximos meses será diferente: ir al restaurante, ir a pasear, en el metro, en el avión… en los raids será exactamente igual. Tendremos que encontrar medidas para que se pueda celebrar, pero lo vamos a hacer, seguro".

Además, la organización francesa está trabajando estrechamente con la FIM y los fabricantes para contar con nuevas medidas de seguridad para los pilotos de motos.

Diseñando el recorrido desde casa

Así, durante estos meses ASO ha seguido trabajando intensamente en el que será su segundo año en esta nueva era del Dakar en Oriente Medio. Castera reconoce que, aunque no es exactamente igual, está pudiendo trabajar desde casa con su equipo en el diseño del recorrido gracias a programas satelitales.

“Realmente, por ahora, nos afecta un poco, pero no mucho, no hay ninguna catástrofe. Actualmente hay muchas maneras de trabajar en el recorrido con las imágenes satelitales y la verdad es que estamos bien. No tengo posibilidad de verificar todo, pero no voy a tomar muchos riesgos. Es un año complicado para todos y hay que vivir con esta situación. Estamos adaptándonos a esta pandemia y seguimos trabajando en los recorrido", asegura.

“Se puede hacer sin problema, gracias a las imágenes satelitales. Tenemos poca experiencia, pero el año pasado nos ayudó mucho. Hace 12 meses hicimos muchas cosas en Arabia Saudí, no solamente la parte del recorrido que se hizo en enero, sino más cosas para ver, para descubrir el país. Tengo una gran carpeta de recorridos y estoy mirando eso".

"Paso muchas horas durante la noche en Google Earths y durante el día en el teléfono para buscar con mi equipo de otras dos personas el mejor recorrido. Tengo 2 recorridos armados al 100%, los helicópteros, los repostajes, todo está armado virtualmente. Al final, se va a cambiar el 4-5% como mucho después y no afectará a la logística, que eso es lo que con más antelación hay que prever. No tengo problema con esto, sabemos cómo es el terreno. Estamos casi igual que el año pasado en cuanto a trabajo en estas fechas".

