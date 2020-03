La seguridad en una disciplina como los rallies siempre se ve comprometida por las largas etapas y la infinidad de kilómetros a cubrir por los helicópteros de carrera y las asistencias médicas. Pero las dos muertes del primer Dakar en Arabia Saudí el pasado enero han vuelto a hacer saltar las alarmas del mundo del Cross Country. Así, la FIM se reunió la semana pasada con las principales marcas de motos, pilotos y el director del Dakar, David Castera, para valorar una hoja de ruta que mejore este aspecto de las carreras.

Es complicado sacar conclusiones de los dos accidentes mortales del pasado Dakar, debido a la diferente dinámica de los mismos –uno a gran velocidad, el de Paulo Gonçalves, y el otro a baja, el de Edwin Straver–, pero la intención de la reunión en Lisboa (Portugal) era comenzar a elaborar una hoja de ruta para mejorar la seguridad de los pilotos que compiten en moto.

Las conclusiones que se sacaron de la reunión fueron que la fatiga, la deshidratación, la velocidad y la elevada confianza, los errores de navegación, las distracciones, el recorrido y la precisión del roadbook son los factores que potencialmente pueden aumentar el riesgo de accidentes.

Así, la FIM ha planteado una serie de medidas para tratar de reducir los incidentes en los rallies y mejorar la seguridad de los participantes:

-El recorrido de las citas del Mundial FIM será diseñado en el futuro en colaboración con un ex piloto de motos.

-Habrá un "inspector de recorrido" que desarrollará el roadbook en todos los eventos, para que todos los pilotos y equipos tengan el mismo nivel de información y puedan interpretar correctamente el nivel de dificultad del rally.

-La variedad de estilos de las carreras tendrá como objetivo reducir la velocidad media.

-Se instalarán bridas de admisión en los motores para reducir la potencia de los mismos y, por consiguiente, las velocidades. Se realizarán diversas pruebas hasta el mes de junio de 2020. Según ha podido saber Motorsport.com, las marcas rechazaron de pleno poner un limitador de velocidad, ya que esto podría hacer que el piloto se quedara sin la potencia necesaria en situaciones complicadas.

-Se introducirán airbags en la equipación de los pilotos lo antes posible. Durante 2020 ASO y la FIM trabajarán con varios fabricantes de prestigio y así implementarlos por completo en 2021. La idea, según fuentes de Motorsport.com, es calibrarlos a la perfección para que no se activen ante cualquier situación, que se puedan activar dos veces antes de tener que rellenar el sistema de aire (que se podrá hacer en la zona de refuelling) y que el peso baje por debajo de un kilo.

"Fue más una lluvia de ideas que el momento de tomar decisiones. Hemos hablado con los team manager, con algunos pilotos y la FIM. Fue interesante escucharles a todos, aunque a veces los pilotos parecen no querer cambiar las cosas que están en sus manos. Pero creo que dejamos claro que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo porque si no, no llegaremos a ningún resultado positivo", comentó David Castera, director del Dakar, a Motorsport.com.

"Ha cambiado mucho la mentalidad en esta disciplina. Antes Marc Coma y Cyril Despres iban muy rápido y se marcaban el ritmo entre ellos, tenían la capacidad de neutralizarse, de pausarse. Hoy con Toby Price saliendo 11º, sin tener ni idea de lo que hay delante, va al máximo desde el principio. Como son 7-10 pilotos los que tienen capacidad de ganar, se vuelven locos con este planteamiento y quieren ir lo más rápido posible. Es una locura".

Todos los participantes de la reunión son conscientes de que el riesgo cero no existirá nunca, pero creen que con estas medidas, además de otras que la organización del Dakar está estudiando para implementar en la próxima edición del rally (más etapas maratón para las motos, limitar el número de neumáticos en algunas etapas, etc.), puede reconducirse una situación que muchos pilotos ya han alertado en los últimos años y que el pasado enero golpeó con dureza al campamento del Dakar.

"Estoy satisfecho con esta reunión realmente constructiva en un intento por reducir el número de accidentes en rallies, que es una prioridad para la FIM, sobre todo en el Dakar", dijo Jorge Viegas, presidente de la FIM.

"Probaremos soluciones desde el comienzo de esta temporada y haremos un plan hacia el final de la misma para ajustar lo que sea necesario. La participación de ASO, KTM, Husqvarna, Hero, Honda, Yamaha y de los pilotos Sam Sunderland y Adrien Van Beveren nos permitió trabajar mano a mano para asegurar la sostenibilidad de este campeonato espectacular y único".

El Mundial FIM de Cross-Country 2020 arrancará del 20 al 26 de marzo con el Abu Dhabi Desert Challenge y se compondrá de un total de cinco citas, antes de finalizar en el Rally de Marruecos a finales de octubre.

