Dakar

Cristina Gutiérrez presenta su libro 'La voz del desierto': "He puesto mi alma y mi corazón"

La piloto burgalesa ha presentado en sus redes sociales 'La voz del desierto', el libro que sacará el 26 de noviembre: "Dejo de guardarme todo lo que he vivido dentro del Dakar".

Jose Carlos de Celis

Editado: 10 nov 2026, 8:00

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A menudo se dice que cada edición del Rally Dakar es una aventura que da para libro, y por supuesto lo da para cada piloto que ha participado en él. Ahora, desde el jueves 26 de noviembre, sale a la venta uno muy especial, el de Cristina Gutiérrez

La piloto burgalesa (1991) lo presentó con un vídeo en sus redes sociales, que después de que sugiriera que igual revelaría su retirada, ya desde el principio revela la intención: "No dejo de correr el Dakar, dejo de guardarme todo lo que he vivido dentro".

'La voz del desierto', ya disponible en preventa, se trata de un viaje interior por parte de Cristina Gutiérrez, de 35 años, que repasa lo que supone su carrera más allá de la trayectoria en sí como piloto, y que por tanto no se centrará en los increíbles logros que ya ha alcanzado.

Y es que Cristina Gutiérrez fue la primera piloto española en terminar el Dakar en coches (en 2017), en 2021 fue la segunda mujer en ganar una etapa del Rally Dakar y además en 2024 se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar el Dakar, cuando se impuso en Challenger (antes T3).

"Ha sido un año en el que la vida me ha dado la oportunidad de entenderme mejor, de escucharme más y de darme cuenta de que ser referente no es tanto por lo que consigues como deportista sino todos los sentimientos que vas atravesando, todas las emociones que vas viviendo y al final nos vamos dando cuenta de que todos pasamos por lo mismo", explicó en su vídeo.

"Creo que vais a ver una Cristina que jamás habéis escuchado ni habéis visto".

"Esto es mi alma y mi corazón está todo puesto aquí y me gustaría que le diérais tanto cariño como lo que yo he puesto en él y sobre todo somos esa niña con inseguridades, con sus miedos, con su incertidumbre, día a día, con el no saber lo que va a pasar y más este año cuando a final del Dakar no sabía lo que iba a pasar con mi vida deportiva y eso me ha hecho aún más poner el corazón en el libro y a final de todo no es que vayas a conocer mi historia, es que probablemente reconozcas la tuya".

Esta presentación viene después del genial debut de Cristina Gutiérrez con Santana en el Rally de Marruecos del pasado mes, donde acabó novena junto a su copiloto, Marc Solà, con el Santana 400 T1+, con el que también disputará el Rally de Abu Dhabi del 22 al 27 de noviembre, y se espera que el Dakar 2027 el próximo enero.

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