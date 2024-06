El curioso ciclo vital de los fabricantes en el Rally Dakar

El Rally Dakar es una carrera en donde compiten los constructores por la gloria durante unas dos semanas en el desierto. Sin embargo, la prueba esconde algo más que eso, ya que hay un sistema económico por el cual las marcas consiguen sacar un gran beneficio de su participación, como ya fue el caso de Audi en sus tres ediciones o Dacia a partir de 2025.

El director del evento, David Castera, recibió la pregunta de Motorsport.com sobre cómo buscarían la expansión gracias a la llegada de varias entidades de peso en el automovilismo, con una posible lucha por la victoria entre los propios rumanos con estrellas de la talla de Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah y Cristina Gutiérrez, y Ford con la dupla formada por Carlos Sainz y Nani Roma, y explicó la naturaleza y el ciclo vital que se hay en la cita anual.

El francés indicó que las firmas suelen llegar a acuerdos bastante cortos, de unos tres o cuatro años, en donde intentan ganar para darse a conocer y vender los vehículos que producen a quienes quieren participar para sacar buenos resultados en equipos clientes. Uno de los casos más conocidos es el de Prodrive con su Hunter, el cual rellenó bastante la categoría Ultimate en la pasada edición del Rally Dakar, o Toyota con su Hilux sirviendo a Overdrive Racing, y algo similar a lo que pasa en el WRC con las unidades pensadas para competir en más campeonatos.

"La cosa es diferente en el Rally-Raid, cuando vienen estas marcas, vienen por un tiempo corto, de tres o cuatro años, son programas definidos, y lo sabemos", aseguró David Castera. "Dacia nos ha dicho que estará tres años, es decir, para cuatro Dakar, no más, y después, adiós, mientras que Ford, no sabemos, aunque son diferentes, porque en el WRC están un poco mal y no venden muchos coches".

"Esperan mucho de los rallies para vender coches, un poco a la forma de Toyota, entonces, el modelo económico del Dakar es muy diferente", continuó. "Con la mezcla de los profesionales y amateurs, los primeros se pueden financiar con ese sistema, porque ellos van a tener los pilotos buenos con tres coches, y van a vender el resto, por lo que es muy diferente, pero es muy importante, porque son las marcas las que tienen los vehículos y permiten competir".

Sin embargo, David Castera es consciente de que tener a marcas conocidas es muy importante para el Rally Dakar, y no solo para la máxima categoría, sino también en el resto de escalones previos a Ultimate, como hará con Polaris.

"De todos modos, si no hay constructores buenos, se pierde un poco de valor, es importante para tener un nivel alto. Además, hay otros que quieren venir, tenemos contactos, pero siempre hay cosas, estoy trabajando mucho ahora con Estados Unidos, con la Baja 500, 250 y 100", dijo. "Estoy hablando con el organizador y vamos a presentar el Dakar allí, y ellos van a venir a presentar las Bajas en el Dakar, un intercambio".

"Hay que crecer en todo, porque Estados Unidos es un mercado que tiene una visión del deporte muy diferente a la nuestra, pero con los pilotos que hay ahora, que son muy buenos, que ganan, hemos hecho una película a la americana para ese mercado y que, con Ford y Polaris, y los pilotos que ganan, es una posibilidad que se puede aprovechar", sentenció.

