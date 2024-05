Rally Dakar 2025: fechas, recorrido, novedades y más

El Rally Dakar de 2025 ya es una realidad, y en la presentación que se llevó a cabo durante la jornada del sábado, los organizadores anunciaron cómo será el recorrido y las fechas para la 47ª edición de la carrera más dura del mundo. Todo comenzará el 3 de enero desde Bisha, y acabará el 17 de ese mismo mes en Shubaytah, dos lugares ya conocidos para la caravana en una cita que contará con algunas novedades.

El director del rally, David Castera, ingenió una cita en la que buscó el equilibrio para mantener la emoción hasta el final, aunque con algunos puntos clave, como será la ya famosa Etapa 48 Horas que se introdujo el año pasado, la Maratón y la salida en masa en una de las especiales, además del paso por el Empty Quarter hacia el final. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la división de los recorridos entre los coches y camiones con respecto a las motos, con lo que en realidad se tuvieron que conformar muchos más trazados.

Mapa del Rally Dakar 2025

A eso habría que sumarle también una especie de Power Stage, muy similar a la que el WRC realiza los domingos en cada evento, y es una idea que se espera que aterrice en el resto del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, aunque ya para el 2026 después de las pruebas que se realizaron en Portugal para intentar acercar al público.

Novedades del Rally Dakar 2025

La edición de 2025 contará con tres novedades principales, tanto los recorridos separados como esa salida en masa y la llamada como Power Stage. Motorsport.com estuvo en una reducida charla de medios de comunicación con David Castera, en la que explicó lo nuevo que llegará al Rally Dakar, y aunque insistió en que quiso mantener la aventura por el Empty Quarter, debía hacer algo para mantener a los pilotos en condiciones de competición: "Este año hemos hecho recorridos diferentes para coches, camiones y motos. Entonces, tenemos la etapa 48 horas, que son dos días, por lo que estoy trabajando sobre cuatro especiales más totalmente diferentes para las categorías, y hay tres consecuencias".

"La primera idea es que los de detrás, los amateurs terminaban muy de noche, porque en Arabia Saudí se hace muy pronto de noche, y entonces, si salen todos juntos, ya que saldrán igual todos durante 300 metros y separarán sus caminos, para dar también un pequeño toque, se juntarán para repostar y volverán otra vez para la llegada", dijo. "De esa forma, casi nadie irá de noche, a no ser que vaya muy lento o con problemas, van a terminar una carrera de casi todo el día, y para mí es otra forma de competir que es importante".

"La segunda consecuencia es que los de coche van a tener que navegar mucho más, los copilotos van a tener trabajo. Y la tercera es la seguridad, sobre todo de las motos, que no se mezclarán con los coches y no tendrán el polvo, no se adelantarán o habrá quejas", comentó David Castera. "Además de eso, terminamos con el Empty Quarter, algo que lo tengo en mente desde que empezamos a trabajar".

"Todo el mundo está muy contento con las dunas, pero después hay que ver la forma en la que hacerlo, con etapas no muy largas en el medio del rally, y voy a hacer lo que nadie piensa, porque también es cierto que a mí me gusta. Estaremos tres días, con la etapa 10 y 11 con grandes dunas, y la 12 pequeña para terminar, con una salida en masa recordando la época antigua del Dakar, cuando salían todos juntos", continuó.

"Estamos intentando algo así, y vamos a hacer lo mismo que en el WRC con el Power Stage, que quien gana consigue más puntos para el campeonato del mundo", aseguró. "Por lo tanto, vamos a jugar un poco con la última especial, corta y que va a terminar en un vivac un poco especial, porque me gusta la idea de estar cerca del desierto, que es el ADN del Dakar, y vamos a hacer un campamento tradicional, un poco a la africana, con la carpa de la maratón para dar un toque diferente, el espíritu de lo que me gusta".

Características en el Rally Dakar 2025

David Castera quiso hacer algo mejor para las diferentes categorías, por lo que coches, camiones y motos tendrán unos recorridos distintos en ciertas etapas, aunque eso no es todo. El francés indicó que siempre escucha al resto de personas que tiene a su alrededor, tanto pilotos como su propio equipo, y todo eso generó este Rally Dakar de 2025.

"Yo digo que todo sale de mi cabeza, que armo todo, pero seguro y creo que tengo la capacidad de escuchar. Es importante escuchar la opinión de cada uno y ver a los amateurs y los profesionales, que tienen sueños grandes, pero siempre hay una idea, conozco bien a la gente que está conmigo", afirmó el director del rally.

Por lo tanto, la carrera empezará con una Prólogo y un bucle en la ciudad de Bisha, en donde se instalará un campamento que no será el más espectacular por la ubicación, pero las sorpresas llegarán hacia el final. Para las etapas 10, 11 y 12, los participantes se dirigirán hacia el peligroso y desconocido Empty Quarter, con especiales que superarán los 350 kilómetros de distancia, además de sumar la 48 Horas que tanto éxito tuvo en la pasada edición y que se mantendrá sin cambios.

"La idea es estar más o menos como el año pasado, porque creo que he encontrado un equilibrio que me gusta, y que también gusta a los pilotos. Acaban muy contentos, entonces quiero seguir por ese camino, y hemos trabajado para mantener ese nivel de dificultad, no hay ninguna especial con menos de 350 kilómetros, salvo la última, y todo será complicado", reveló.

No obstante, para la maratón habrá una ligera modificación, ya que no habrá enlaces como tal, sino que los pilotos llegarán al vivac y partirán en la mañana siguiente desde ese mismo sitio, por lo que no tendrán la posibilidad de hacer pequeñas trampas, como calificó David Castera.

En cuanto a la parte técnica, habrá unos cambios, con especial hincapié en la categoría de Stock, los conocidos como T2, puesto que en la actualidad hay muy poco interés y se está trabajando para que más fabricantes se unan a Toyota. El director del rally habló de Jaguar o Defender como candidatos a entrar, aunque pensando más en 2026 para que los participantes se animen, porque "lleva tiempo".

En Ultimate se prestará atención al rendimiento de cada vehículo, y se usará un sistema muy similar al Balance of Performance [BoP] que hay en el WEC, como explicó el galo, aunque este se basará solo en la potencia del coche a través del torque del motor. Eso permite "ser muy preciso sobre la potencia de cada coche para alcanzar el equilibrio".

