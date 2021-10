Gutiérrez y Barreda se lucen en la etapa 1 del Rally de Marruecos

La primera etapa real de este Rally de Marruecos 2021 llevó a los pilotos por una sucesión de pistas rápidas de rocas, antes de afrontar los primeros 30 km de dunas en el Erg Chegaga. A partir de ahí, el resto de los 288 km cronometrados transcurrió por zonas rápidas, mezclando tramos de arena con piedras, para un total de 441 km contando los enlaces.

Después de que en la jornada del viernes se celebrase la Prólogo, que definió el orden de salida de este sábado, Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel, que corren con la Toyota Hilux de 2021, se llevaron la victoria de la primera etapa por 4:16 ante sus compañeros de equipo Yazeed Al Rajhi-Michael Orr (Overdrive).

El qatarí y su copiloto francés fueron los más rápidos de principio a fin, aprovechándose de su 13º puesto de salida, tras ganar la Prólogo el viernes y elegir posición. Ronan Chabot-Gilles Pillot (Ovedrive) acabaron terceros la jornada, ya a 14:30 de los líderes del rally.

El argentino Lucio Álvarez y su copiloto, el español Armand Monleón (Overdrive), fueron séptimos, a 21:36. Por su parte, Isidre Esteve y Txema Villalobos (Repsol Rally Team) se sobrepusieron a una rotura de la correa de la dirección asistida en el km 20 para acabar 11º de entre los T1.

Entre los T3, Cristina Gutiérrez volvió a imponer su ley, después de haber sido tercera en la categoría en la Prólogo. Este sábado, la burgalesa, líder de la Copa del Mundo FIA T3, logró colarse incluso en el top 10 de la general, acabando 9ª, a 27:02 del ganador y a solo tres minutos de Mattias Ekström, piloto oficial Audi que corre con un MINI X-Raid 4x4 estos días.

La segunda etapa del rally llevará a los pilotos el domingo a completar 334,66 km cronometrados y un total de 609, siendo la más larga de toda la edición. Así, la jornada discurrirá en los alrededores de Merzouga, aunque con salida y llegada en Zagora.

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Overdrive 3h00:44 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 4:16 3 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 14:30 4 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 18:35 5 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 20:26 6 700* E. Van Loon / S. Delaunay Toyota Overdrive 21:36 7 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 24:06 8 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 27:02 9 360 C. Gutiérrez / F. Cazalet OT3 27:10 10 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 27:20

Clasificación general del Rally de Marruecos en coches - Etapa 1

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Overdrive 3h06:32 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 4:17 3 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 15:12 4 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 19:18 5 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 20:49 6 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 22:16 7 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 24:25 8 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 27:45 9 360 C. Gutiérrez / F. Cazalet OT3 28:24 10 419 M. Goczal / S. Gospodarczyk BRP 28:37

En la categoría de motos, el español Joan Barreda (Honda HRC) hizo buena la estrategia que todo el equipo Monster Energy Honda aplicó en la jornada del viernes durante la Prólogo. Allí, los cuatro pilotos oficiales se dejaron caer en los 11 km contra el reloj, de cara a aprovecharse este sábado de una posición retrasada de salida y así contar con referencias en las dunas del Erg Chegaga.

El español fue el más rápido en todos y cada uno de los parciales y ahora lidera la general con solo 54 segundos sobre su compañero Ricky Brabec, ganador del Dakar 2020, y 3:11 sobre el recién llegado a Honda, Pablo Quintanilla.

La primera de las KTM está ahora en cuarta posición (Matthias Walkner), después de que saliese 10º tras acabar en dicha posición en la Prólogo.

"Estoy muy contento. Pero no fue fácil. Al principio había mucho polvo de los pilotos de delante, pero luego en las dunas intenté apretar mucho e ir trabajando duro encima de la moto. Conseguí un buen ritmo, pero después de las dunas vi a muchos pilotos perdidos, pero mantuve la calma y navegué bien. Después de eso fue más fácil y completé una buena etapa", comentó Barreda en el vivac.

"Hubo como una tormenta de arena, con mucho viento, justo después de las dunas. La visibilidad era realmente mala y solo podías ver cinco metros delante. Además, era muy complicado ver los caminos, porque apenas podías verlos".

El otro español que lucha por la general, Lorenzo Santolino (Sherco) se dejó más de 35 minutos después de perderse al despistarse mientras sufría pequeños "problemas de juventud" con la moto que estrena estos días.

"Ha sido una etapa más difícil de lo esperado por la climatología, había ventisca, tormenta de arena, muy poca visibilidad. Me he encontrado bastante bien con la nueva moto, intentando coger ritmo y confianza de navegación en el desierto, que desde el Dakar no había vuelto a hacer. Satisfecho de cómo he rodado, pero hemos tenido problemas de juventud con la moto”, comentó el salmantino.

"Es una moto muy nueva con muchas piezas nuevas, en la que solo he podido rodar unos pocos kilómetros en la Prólogo, es normal que haya detalles para ajustar, pero eso me ha hecho perder tiempo, me he desconcentrado y he hecho un error de navegación en el que he perdido 10-15 minutos".

Dos de los pilotos candidatos al top 15, Toby Price (KTM) y Ross Branch (Yamaha) fueron los principales perjudicados este sábado por la tormenta de arena que afectó a los pilotos pasado el km 130. Ambos se dejaron más de 40 minutos al perderse a la salida de un lecho de un río seco en esas circunstancias y ahora ocupan las últimas posiciones de la general.

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 88 J. Barreda Honda HRC 2h58:53 2 4 R. Brabec Honda HRC 1:10 3 7 P. Quintanilla Honda HRC 2:59 4 52 M. Walkner KTM 6:50 5 11 D. Sanders KTM 7:31 6 42 A. van Beveren Yamaha 9:51 7 6 N. Cornejo Honda HRC 10:08 8 12 S. Svitko KTM 12:52 9 77 L. Benavides Husqvarna 13:20 10 47 K. Benavides KTM 13:40

Clasificación general del Rally de Marruecos en motos - Etapa 1

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 88 J. Barreda Honda HRC 3h25:57 2 4 R. Brabec Honda HRC 00:54 3 7 P. Quintanilla Honda HRC 3:11 4 52 M. Walkner KTM 5:42 5 11 D. Sanders KTM 6:59 6 42 A. van Beveren Yamaha 8:55 7 6 N. Cornejo Honda HRC 10:20 8 77 L. Benavides Husqvarna 11:44 9 2 F. Caimi Hero 12:09 10 12 S. Svitko KTM 12:32