Cristina Gutiérrez gana el Rally de Andalucía junto a Barreda y Al Attiyah

Los adjetivos calificativos empiezan a agotarse para lo que Cristina Gutiérrez está haciendo desde que el pasado octubre de 2020 debutase con el 4x4 de MINI X-Raid en el Rally de Andalucía. Su 8º puesto en la general de la primera edición del rally estilo baja en las provincias de Cádiz y Sevilla atrajo la atención de nada menos que el equipo que Lewis Hamilton estaba preparando para el Extreme E.

En los siguientes meses, la burgalesa firmó con la escuadra X44 junto a Sébastien Loeb y empezó a aprender bajo la tutela del nueve veces campeón del mundo de rallies. Esto le dio la oportunidad de ser piloto Red Bull a última hora en el Rally Dakar 2021. Y allí, Gutiérrez volvió a dejar a todos con la boca abierta tras conseguir la victoria de etapa en la primera jornada, igualando el hito que Jutta Kleinschmidt había conseguido por última vez en 2005.

La piloto española se llevó su primera victoria general internacional en raids este domingo, después de imponerse en la clasificación de los T3 (prototipos ligeros) del Rally de Andalucía 2021, primera cita puntuable para la copa del mundo FIA de Cross-Country 2021.

Aunque partía con 11:02 de desventaja a la cuarta y última especial del rally, un problema en la caja de cambios de su compañero francés Guillaume de Mevius le dejó en bandeja la victoria final este domingo.

"Ha sido un fin de semana muy intenso. Estoy contenta por la victoria, aunque ha sido una pena lo de Guillaume, porque para mí era el merecido ganador. Pero al final hay que estar ahí y es un reconocimiento a todo el equipo, que ha hecho un gran trabajo todo el fin de semana", comentó en la llegada, después de haberse colado en el top 3 de la categoría de manera regular desde el pasado miércoles.

Lionel Baud (PH Sport) y Geoffrey Moreau (MMP Rally) completaron el podio.

En la categoría de coches, Nasser Al Attiyah y Mathieu Baumel se impusieron a los mandos del Toyota Hilux de Overdrive después de un intenso duelo con Carlos Sainz y Lucas Cruz, que pilotaron un 4x4 por primera vez desde 2011. Todo ello, a pesar de una sanción de última hora de dos minutos en la última jornada por acortar el recorrido oficial a 600 metros de meta (mientras que el reglamento del rally obligaba a cumplir metro a metro el recorrido) por un malentendido con las trazadas que había en la zona.

Los españoles lograron este domingo su segunda victoria de etapa en los últimos 284 km cronometrados, pero no pudieron recortar los 4:43 que el qatarí y el francés lograron en la tercera jornada. Aun así, es un gran resultado para la pareja española en la que ha podido ser su última carrera con los colores de MINI de confirmarse su cambio de aires al proyecto híbrido de Audi para 2022.

Tercero acabó Yazeed Al Rajhi, con otro Toyota Hilux de Overdrive, a 11:26. El buggy de X-Raid, pilotado por Mattias Ekstrom cerró el top 5 por detrás de Erik Van Loon, a 31:14.

La catalana Laia Sanz, con Dani Oliveras de copiloto en este rally, logró acabar 7ª de la general con otro 4x4 de MINI X-Raid, en su debut en esta categoría en un rally raid. Sanz mostró una velocidad sólida y constante desde el primer día para completar un estreno soñado.

Clasificación final del Rally de Andalucía 2021 - Coches

Pos. # Cat. Piloto/Copiloto Coche Sanción Tiempo Dif. 1 200 T1/1 AL-ATTIYAH NASSER (QAT) BAUMEL MATTHIEU (FRA) TOYOTA HILUX OVERDRIVE 10h22m49s 2 201 T1/2 SAINZ CARLOS (ESP) CRUZ LUCAS (ESP) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY 10h23m32s +00m43s 3 202 T1/3 AL RAJHI YAZEED (SAU) VON ZITZEWITZ DIRK (DEU) TOYOTA HILUX OVERDRIVE 10h34m15s +11m26s 4 205 T1/4 VAN LOON ERIK (NLD) DELAUNAY SÉBASTIEN (FRA) TOYOTA HILUX OVERDRIVE 10h45m26s +22m37s 5 207 T1/5 EKSTROM MATTIAS (SWE) BERGKVIST EMIL (SWE) MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY 10h54m03s +31m14s 6 243 T3/1 GUTIERREZ HERRERO CRISTINA (ESP) CAZALET FRANCOIS (FRA) OT3 OT3 11h07m59s +45m10s 7 219 T1/6 SANZ LAIA (ESP) OLIVERAS CARRERAS DANIEL (ESP) MINI ALL 4 RACING 11h12m32s +49m43s 8 229 T1/7 FERREIRA JOAO (PRT) MONTEIRO DAVID (PRT) TOYOTA HILUX 05m00s 11h24m04s +01h01m15s 9 222 T1/8 DE MEVIUS GREGOIRE (BEL) LEYH ANDRÉ (BEL) HENRARD DUNBEE 10s 11h27m54s +01h05m05s 10 206 T1/9 KROTOV DENIS (RUS) ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY 01m00s 11h29m44s +01h06m55s

En motos, Joan Barreda comenzó la temporada por todo lo alto, tras su sorprendente abandono en el Dakar 2021. El piloto español de Honda se impuso al salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) por 3:28 tras coger una holgada diferencia durante la tercera jornada, a pesar de los cuatro minutos de sanción por exceso de velocidad que le impusieron en la segunda etapa el viernes.

Tercero, a 10:29, acabó el nuevo piloto de Honda, ex de Husqvarna, Pablo Quintanilla, que se subió al podio en su primera carrera con la moto nipona, ganadora de los dos últimos Dakares.

"Ha sido una última etapa difícil, abriendo pista desde el inicio. No ha sido nada fácil: hemos pasado por algunos tramos con la pista muy rota, que habían pasado días anteriores. Había que mantener la calma y un ritmo alto, porque sabíamos que venían por detrás apretando fuerte. Al final, me he encontrado bastante bien y hemos podido mantener este ritmo alto hasta la línea de meta, haciendo una muy buena etapa que nos ha permitido ganar este rally", comentó Barreda tras acabar la cuarta etapa.

En quads, Sebastian Souday (Yamaha) se impuso por 30:02 a Vincent Padrona y 38:54 al ibicenco Toni Vingut.

Clasificación final del Rally de Andalucía 2021 - Motos

Pos. # Piloto Moto Sanción Tiempo Dif. 1 88 Joan Barreda Honda CRF450 Rally 04m00s 10h47m32s 2 1 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY RALLYE 10h51m00s +03m28s 3 7 Pablo Quintanilla HONDA 450R 10h58m01s +10m29s 4 27 Joaquim Rodrigues HERO 450 RALLY 03m00s 11h01m22s +13m50s 5 15 Jacopo Cerutti HUSQVARNA FR 450 RALLY 01m00s 11h09m37s +22m05s 6 6 Joan Pedrero RIEJU 450 11h11m01s +23m29s 7 5 Sebastian Bühler HERO 450 RALLY 15m00s 11h13m36s +26m04s 8 2 Franco Caimi HERO 450 RALLY 12m00s 11h13m37s +26m05s 9 9 Mathieu Doveze KTM 450 03m00s 11h28m16s +40m44s 10 3 Rui Gonçalves SHERCO FACTORY 450 RTR 02m00s 11h30m11s +42m39s