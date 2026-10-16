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GTWCE | Verstappen se arriesga a una sanción tras hacer trompear a un rival en su debut

Max Verstappen se vio involucrado en una colisión tan solo tres minutos después de su debut en los Libres 1 del GT World Challenge Europe en Portimao.

Heiko Stritzke

Editado: 16 oct 2026, 10:21

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Max Verstappen ha tenido un debut lleno de incidentes en su primer fin de semana en el GT World Challenge Europe, en Portimão, al provocar un accidente en los primeros minutos de la primera sesión de entrenamientos libres. El incidente está bajo investigación y podría acarrear sanción.

El tetracampeón del mundo de F1 se puso al volante del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen Racing al inicio de la FP1 en el Autódromo Internacional do Algarve. Apenas tres minutos tras el inicio de la sesión, el piloto de Red Bull chocó con Ezequiel Pérez Companc, al volante del Audi R8 LMS GT3 Evo II #25 de Sainteloc Racing, en la curva 3 (Lagos).

Con 61 coches compartiendo el circuito de 4,653 km, se esperaba un tráfico intenso a lo largo de toda la sesión. Sin embargo, Verstappen hizo trompear al Audi tras tocar su parte trasera, haciendo gestos de frustración, aparentemente esperando que Pérez Companc le hubiera dado espacio.

Dirección de Carrera abrió una investigación sobre el incidente, lo que expone a Verstappen al riesgo de una posible penalización en la parrilla de salida para la carrera de tres horas del sábado. En el GTWC Europe, los incidentes en pista durante las sesiones de entrenamientos pueden acarrear retrocesos en parrilla, pérdida de tiempo en los entrenos o la anulación de mejores tiempos.

Una vez que la sesión se reanudó con normalidad, Verstappen se centró en el trabajo de puesta a punto, situándose inicialmente en torno al puesto 20º de la clasificación antes de mejorar hasta el décimo lugar tras 20 minutos, y asentarse en el 14º al llegar a la media hora. Su mejor vuelta personal, de 1:43.026, situó finalmente al coche #3 en la vigésima plaza de la tabla general al finalizar el primer ensayo.

Esta posición tiene poca relevancia para el ritmo de carrera, ya que el equipo se centró principalmente en la gestión de los neumáticos, probablemente utilizando un juego de gomas usadas tras la sesión de pruebas de dos horas del jueves.

Verstappen completó una tanda larga de 48 minutos antes de ceder el volante a Ben Barnicoat, quien hizo su primera aparición pública al volante de un Mercedes-AMG GT3 desde febrero de 2025, ya que suele competir con vehículos Lexus y McLaren GT3.

Barnicoat devolvió el coche a Verstappen para los últimos ocho minutos, que coincidieron con un procedimiento de bandera amarilla en toda la pista. El piloto habitual del equipo, Chris Lulham, no participó en la sesión inaugural.

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Christopher Haase marcó el mejor tiempo de la FP1 a bordo del Audi R8 LMS GT3 Evo II #84 de Eastalent Racing, que comparte con Reicher y Markus Winkelhock, registrando una vuelta de 1:42.643 —0,331 segundos más rápido que el mejor tiempo registrado durante los entrenamientos del jueves—.

"Hemos tenido bastante mala suerte durante la temporada, así que esperamos poder mantener este buen estado de forma. El coche va muy bien", afirmó Haase.

El BMW #32 de WRT, pilotado por Kelvin van der Linde, Jordan Pepper y Charles Weerts, terminó a solo 4 milésimas de Haase, liderando un grupo muy reñido en el que los cinco primeros coches quedaron separados por menos de una décima. Entre ellos se encontraba el BMW #46 de WRT, pilotado por Neil Verhagen, Max Hesse y la leyenda de MotoGP Valentino Rossi.

En total, 50 participantes se situaron a menos de un segundo del Audi líder, lo que supone un pelotón muy compacto incluso para los estándares del GTWC Europe. La segunda sesión de entrenamientos libres está programada para comenzar a las 13:45 horas en España.

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