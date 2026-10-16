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GT World | Verstappen advierte a sus rivales: "Corro para ganar"

En Portimão, Verstappen debuta en la serie de la SRO y, al volante del Mercedes #3 que comparte con Barnicoat y Lulham, no solo pretende divertirse, sino también medirse con los mejores pilotos de la categoría, a los que lanza un desafío...

Francesco Corghi

Editado: 16 oct 2026, 8:02

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

Llega el último fin de semana de la temporada 2026 del GT World Challenge Europe donde, a pesar de que ya no hay mucho que decir en cuanto a la lucha por los títulos —prácticamente todos ya adjudicados—, no será en absoluto menos importante gracias a la presencia de Max Verstappen.

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El holandés llevaba tiempo deseando debutar en la serie del SRO Motorsports Group y la cita de Portimão se ha convertido en una oportunidad de oro, aprovechando la ausencia de compromisos con la F1 y, sobre todo, de la indisponibilidad de Dani Juncadella y Jules Gounon, que se quedarán en Barcelona para correr en el WEC.

Así pues, Max tendrá la oportunidad de subirse al Mercedes #3 preparado por su equipo, Verstappen Racing, en colaboración con 2 Seas Motorsport, y compartirá el volante con Chris Lulham y Ben Barnicoat, con quienes ya ha comenzado a trabajar este jueves en los test privados en el Circuito Internacional del Algarve (Portimao).

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto de: SRO

"El test ha ido bien. Por supuesto, mis puntos de referencia están ligados al Nürburgring Nordschleife, así que me ha costado un poco acostumbrarme a conducir el coche en este circuito", admite el piloto de Red Bull, que viene de lograr un doble triunfo en la F1.

"En cualquier caso, el Mercedes está muy bien equilibrado y, en los últimos años, ha demostrado ser también extremadamente competitivo. El jueves nos centramos en afinar algunos detalles. Todavía hace bastante calor para esta época del año, un factor que hay que tener en cuenta. Por supuesto, el objetivo siempre es ir más rápido y hacerlo mejor. Por mi parte, estoy cogiendo el ritmo: cuantas más vueltas doy, mejor me siento".

"Además, también es importante el aspecto relacionado con la resistencia. Compartir el coche con compañeros de equipo es algo que, hasta ahora, nunca he hecho a lo largo de mi carrera. Claro, ya tuve una pequeña muestra en el Nordschleife y me gustó mucho. Tener ahora esta primera oportunidad en el GT World es realmente emocionante".

"Con Ben nos enfrentábamos a menudo en la época de los karts; luego, nuestras carreras tomaron rumbos diferentes, pero es genial reencontrarnos y poder compartir volante, mientras que a Chris lo conozco desde hace mucho tiempo, gracias al mundo de las carreras de simulación, y ahora aquí está, compitiendo en el mundo real. En cada carrera da un paso adelante, mejora, acumula cada vez más experiencia y está demostrando que puede competir de igual a igual con los grandes nombres del paddock".

N.º 3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

La coincidencia con el WEC ha hecho que Verstappen se convirtiera en el principal candidato para ponerse al volante del AMG rojo y azul. Juncadella bromeó en las redes sociales escribiendo : "¡Es la ocasión perfecta para que corra nuestro piloto suplente!", y, de hecho, el propio Verstappen siempre ha intentado no imponerse demasiado, dejando espacio a sus compañeros.

Pero ir a Portugal a afrontar este reto, además con el corazón tranquilo y sin títulos en juego que tenga que ganar a toda costa, garantiza un enfoque sereno y la mejor situación para adaptarse al mundo del GT World, donde no hay que descartar su presencia en el futuro, probablemente en las 24 Horas de Spa de 2027.

"Siempre me ha encantado Portugal y he pasado tiempo allí con amigos y familiares. Cuando vi que el calendario del GT World coincidía con el del WEC, pensé: '¿Por qué no? ¡Puedo sustituir a alguien!'. Es un circuito fantástico y un entorno ideal para los aficionados y las familias. Es un lugar realmente precioso".

"En el GT World el nivel es muy alto. Ya me he enfrentado a algunos pilotos en el pasado, cuando éramos más jóvenes. Otros son un poco mayores que yo, pero han conseguido grandes resultados en todo el mundo. Creo que este nivel explica por qué hay tantos coches en la parrilla: todos quieren competir en uno de los campeonatos de GT de mayor prestigio".

"Hay muchísimos pilotos de gran nivel, con mucha experiencia, que conducen GT3 a diario. Por eso, los márgenes son realmente mínimos. Conducir este tipo de coches me saca un poco de mi 'zona de confort', pero eso me entusiasma. Me encanta competir en cualquier categoría".

"En cuanto a Spa, me encanta, así que estoy intentando ver si es factible: quiero llegar bien preparado y haré todo lo posible por estar allí. El circuito está cerca de la frontera con los Países Bajos y, en parte, soy belga. Sería fantástico poder participar en una de las pruebas de resistencia más importantes del año".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto de: SRO

Pero ahora solo queda Portimão por delante y un cuatro veces campeón del mundo de F1 no es precisamente el tipo de persona que se pone el casco y el mono para darse un paseo. Sobre todo si tienes un carácter como el de Max Verstappen...

"El objetivo para este fin de semana es divertirse, por supuesto; pero también está ese espíritu competitivo que te empuja a querer hacerlo bien, ¿no? Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese".

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