Ekström elogia a CUPRA Racing tras ganar el título del Pure ETCR

A Ekstrom le bastaba con terminar quinto en la SuperFinal para ganar el campeonato de turismos 100% eléctricos después de haber dominado el fin de semana hasta ese momento, ganando sus dos batallas y asegurando la pole de la SuperFinal en la contrarreloj.

Sin embargo, un contacto en la primera curva con Philipp Eng dejó a Ekstrom en la cola de la parrilla con un pinchazo. Entró a los boxes del equipo Zengo Motorsport para sustituir el neumático y, con la retirada de Eng, se aseguró la quinta posición que necesitaba para conseguir el título por delante de Jean-Karl Vernay, de Hyundai.

Ekstrom elogió la compostura del equipo para asegurarse de que completara al menos el 75% de la distancia de la SuperFinal con el fin de sumar puntos.

"Recibí muy buena información del equipo. Me dijeron qué ritmo tenía que llevar, etc. Estaba bastante exaltado porque el coche no estaba en buenas condiciones. El volante no estaba recto y había muchas vibraciones. El neumático delantero derecho, no lo sabía, estaba casi fuera de la llanta", comenta.

"El objetivo era tratar de cuidar el coche de vuelta a casa, ya que Eng no podía continuar, así que para mí ha sido una última carrera llena de acción. He intentado gestionar el riesgo durante toda la temporada y ni siquiera vi venir esto, pero a veces, incluso a mi edad, te sorprendes y te das cuenta de que no puedes ser lo suficientemente precavido".

CUPRA Racing también ha conseguido el título de constructores, mientras que los compañeros de equipo de Ekstrom, Mikel Azcona y Jordi Gené, han terminado tercero y cuarto, respectivamente, en la clasificación de pilotos. Con tres victorias en cinco pruebas, el CUPRA León e-Racer ha completado una actuación dominante en el nuevo e innovador campeonato, que el año que viene adquirirá el estatus de Copa del Mundo de la FIA.

"Cuando llegué a CUPRA allá por 2019, el objetivo era construir un coche juntos, construir un equipo juntos y ser campeones en el Pure ETCR", dijo Ekstrom. "Esa era la misión, y ahora, un par de años después, lo hemos conseguido al primer intento y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Todo el equipo, que ha estado trabajando en este proyecto y apretando cada día, ha hecho un gran trabajo.

"Poder celebrarlo con ellos y entregarles este trofeo, significa mucho para mí".