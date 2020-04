Vídeo: Rea compite con su moto y gana... ¡en casa!

El Campeonato del Mundo de Superbikes lleva parado casi dos meses. Con la cancelación de Imola y las citas de Aragón y Misano aplazadas a agosto y noviembre respectivamente, se espera que las motos derivadas de serie vuelvan en Donington Park, en julio.

Sin embargo, no hay nada definitivo y el futuro sigue siendo incierto. El parón ha obligado a los pilotos, como a tantos otros, a quedarse en casa. Además del ejercicio para mantenerse en forma, no hay un entrenamiento específico para la moto, y menos cuando no se puede recurrir al motocross.

Sin embargo, algunos han encontrado una solución. Es el caso de Jonathan Rea quien, harto de no poder subirse a la moto, subió un vídeo en el que respeta las leyes de su gobierno... pero no de su casa. En él, su mujer Tatia le dice que, si no aguanta, que se suba a la moto, pero no imagina lo que va a pasar.

Rea recorre las distintas habitaciones mientras Tatia le 'regaña', y acaba en el jardín donde se hace con una victoria que solo él se imaginaba. El multicampeón acaba levantando el trofeo y descorchando una botella.

Más allá de bromas, a lo que todo nos gustaría es que pronto volviera la normalidad y las carreras de Rea, y de los demás, fueran en pista.

Disfruta a continuación del vídeo: