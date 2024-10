Razgatlioglu roza su segundo título: "Estoy relajado para Jerez, intentaré disfrutar"

Toprak Razgatlioglu está a las puertas de conseguir su segundo título en el Mundial de Superbikes. El piloto turco tenía la oportunidad de cantar el alirón este pasado fin de semana, en Estoril. No lo logró, pero lo cierto es que amplió su ventaja de cara a la cita de Jerez, que cerrará en los próximos días el campeonato de 2024 (18 al 20 de octubre, ya que es un doblete de carreras consecutivas).

El piloto de BMW consiguió imponerse en una Race 1 en Portugal de eliminación, por delante de su principal rival, Nicolò Bulega. En la carrera Superpole del domingo, luchó hasta la última vuelta con el italiano, pero acabó cayendo por 3 milésimas, en el final más apretado de la historia de WorldSBK. Y en la segunda manga larga, volvió a vencer a su rival del Ducati Aruba.it.

Así, con 62 puntos en juego para la cita de España, Razgatlioglu llegará con 473, y una ventaja de 46 sobre Bulega (427). Las cuentas del piloto turco son sencillas: será campeón el sábado si acaba la Race 1 de Jerez con una ventaja de 37 unidades. Es decir, puede perder hasta 9 puntos con el transalpino.

La victoria en la general de Toprak no es segura, pero casi, ya que tendría que consumar un desastre en Jerez para perder la corona. Y esa circunstancia no mete presión al de Antalya, sino que le tranquiliza, por más que esté a las puertas de alcanzar su segundo título tras lograr el primero en 2021, y en un primer año histórico con la M 1000 RR, en el que ha alcanzado el récord de victorias consecutivas y en el que también se ha perdido dos rondas (Francia y Cremona) por lesión.

"Todo el mundo espera un fin de semana muy estresante en Jerez. Yo estoy relajado, porque tengo mucha ventaja. Intentaré disfrutar allí", empezó diciendo el #54 tras el fin de semana de Estoril a la web oficial de WSBK. "En 2021, recuerdo que el campeonato se decidió en la última prueba. Este año es lo mismo".

"Antes de lesionarme, pensaba que sería campeón con tres rondas de margen. Después de la caída de Magny-Cours, todo cambió. Intento gestionarlo, pero a veces no es fácil. MotorLand Aragón fue muy difícil, pero hice un buen trabajo. Aquí, necesitaba tres victorias, pero perdí la Superpole Race. No me estreso, porque tengo una diferencia muy buena. Sólo necesito una buena posición. No necesito volver a ganar", continuó.

Hablando de las carreras del fin de semana, Toprak se quedó con la espinita clavada de la carrera corta: "Estoy muy contento, especialmente con la Carrera 2. La carrera Superpole ha sido un desastre porque tenía un ritmo increíble, pero al final he perdido. Me he centrado en la Carrera 2, porque necesitaba volver a ganar, ya que había más puntos en juego. Ha sido una buena victoria para el campeonato", detalló.

Por otra parte, su rival por el título, Bulega, se mostró orgulloso de sí mismo por haber llevado la pelea por la general hasta la última prueba y ante un rival de tanta enjundia: "Es muy difícil pero, para mí, estar aquí ya es un resultado increíble, poder decir que sigo luchando por el campeonato en la última ronda de mi primer año. Es algo increíble e inesperado. Estoy muy contento y orgulloso de lo que he hecho, y de lo que mi equipo ha hecho por mí en toda la temporada", finalizó.