BMW actualiza el estado de Razgatlioglu: ausente en Italia y puede que en Aragón

El título de Toprak Razgatlioglu, que se creía casi seguro, está en serio peligro. BMW tendrá que prescindir de su piloto estrella en la ronda de Cremona del Mundial de Superbikes. El líder de la general se perderá la novena cita de la temporada 2024 debido a la lesión que sufrió en Magny-Cours. Markus Reiterberger ocupará la moto #54 en Italia, y la firma bávara actualizó la situación médica en su llegada al país.

"Han sido unas semanas locas para todos nosotros", comenzó diciendo Sven Blusch, jefe de BMW Motorsport. Hay que recordar que, tras la ronda de Francia, todavía había optimismo de cara a que Toprak pudiera volver a competir en Cremona. Su mánager, Kenan Sofuoglu, había dicho que su pupilo estaría de vuelta al 100%. Sin embargo, fue demasiado optimista, aunque BMW también esperaba verle de nuevo en acción. "Pensábamos que todo iría bien en Cremona. Pero mientras siga habiendo aire en el sistema [por el neumotórax], los médicos no darán luz verde".

Razgatlioglu ha pasado los últimos días en Italia y en Austria recibiendo tratamiento médico. "De momento, no debe volar", señaló el responsable de BMW. "Toprak es una persona muy activa. Pero el problema del neumotórax le obliga a guardar reposo. No puede entrenar y tiene que descansar, lo que sin duda no le hace feliz".

La temporada de WorldSBK afronta un doblete tras Italia, en Aragón. Para entonces, Nicolò Bulega podría ser ya el nuevo líder del mundial. El italiano está actualmente a 55 puntos en la clasificación. Con un máximo de 62 en juego cada fin de semana, el de Ducati tiene su primera oportunidad de superar a Toprak en Cremona.

BMW espera que Razgatlioglu esté en Aragón, pero...

¿Cuánto tiempo de baja tendrá que estar Razgatlioglu? "Nuestro objetivo es que vuelva a estar en forma para Aragón. Pero es demasiado pronto para decirlo", continuó explicando Blusch, puesto que no se puede calcular la duración de la recuperación. "Tenemos que evaluarlo día a día".

La cuestion es que la lesión pulmonar debe estar completamente curada antes de que el de Antalya pueda volver a participar en competición: "Toprak no podrá correr mientras tenga este problema del neumotórax".

"Es una situación muy difícil, porque no tiene dolor. Se siente mentalmente preparado para competir. Pero los médicos están de acuerdo en que es demasiado peligroso. Si tiene otra caída, podría ser fatal. En ese caso, el pulmón podría colapsarse. Los médicos están de acuerdo en esto: es demasiado pronto", añadió.

¿Está preocupada BMW por el título que creían tener asegurado? "Si Toprak no vuelve en Aragón, ganar será difícil, definitivamente. Bulega está haciendo un gran trabajo este año", dijo Blusch, alabando el trabajo del 'rookie' transalpino.

Sin embargo, aún no ven riesgo de que la presente campaña del turco esté finiquitada: "Todavía no. De momento hay que esperar lo mejor", afirmó, confiado. Razgatlioglu está siendo tratado actualmente en un centro de Red Bull en Austria. Según BMW, el turco encontrará allí las condiciones ideales para continuar con este proceso.