Crónica de carrera
WSBK Phillip Island

WSBK Phillip Island: Bulega arrasa para empezar 2026 y Bautista comienza con caída

Nicolò Bulega se ha llevado desde la pole y con casi cinco segundos de ventaja la primera carrera larga de WSBK 2026, en Australia. Bautista, al suelo en su debut con Barni.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Bulega, WSBK, Australia

Nicolò Bulega

Foto de: WSBK

Nicolò Bulega no ha fallado a su cita con un gran resultado en el arranque de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes. Sin Toprak Razgatlioglu en la parrilla, el italiano parte como el gran favorito para dominar el nuevo curso, y es lo que está haciendo en Phillip Island: tras dominar todos los entrenamientos del fin de semana, este sábado se ha llevado la pole y ha ganado con contundencia la primera carrera larga del año, encabezando un triplete de Ducati.

Recuerda:

El corredor del Aruba.it no perdió la primera posición en la arrancada, pese al posible ataque de Yari Montella, compañero de Álvaro Bautista en el Barni Racing Team, y de los hermanos Lowes, y puso pies en polvorosa en cabeza de carrera. 

Por detrás, precisamente Bautista fue el primer protagonista. El español salía duodécimo tras la Superpole matinal de 15 minutos, y justo antes de completar la segunda vuelta de las 22 programadas, cuando había ganado una posición y estaba undécimo, el de Talavera de la Reina se fue al suelo entre las curvas 11 y 12, de entrada a meta. El manchego perdió la parte delantera de su Ducati.

Mientras tanto, Bulega puso en marcha su plan de escaparse y, rodando por debajo de 1:40, no tardó en meterle más de un segundo a Montella, Alex Lowes y a un Lorenzo Baldasarri que venía en plena remontada. Tras tres vueltas, Xavi Vierge era el mejor español, octavo, con Iker Lecuona décimo tras ganar varias posiciones (partía 13º).

En el cuarto giro, Baldasarri ya se colocó tercero sobre los dos hombres de Bimota, Alex Lowes y Axel Bassani, tras imponer su velocidad punta frente a la del motor Kawasaki. Sam Lowes estaba séptimo entonces, delante de un Vierge que rebasó al italiano Alberto Surra. Pero el inglés del Marc VDS pasó a Bassani antes de un nuevo paso por meta.

 

Las dos primeras posiciones quedaron muy claras en el primer tercio de la carrera, con Bulega sacándole dos segundos a Montella, y el #5 haciendo lo propio respecto a Baldasarri. La acción se concentró en la pelea por la quinta plaza, entre Bassani y Lowes, con el italiano recuperando la posición sobre el británico.

Mediada la prueba, también hubo batalla entre los dos españoles restantes, Lecuona y Vierge, con el valenciano de Ducati superando a su ex compañero en Honda, ahora corredor oficial de Yamaha en WorldSBK.

Delante de ellos, Bassani tomó la iniciativa y fue capaz de adelantar a su compañero de garaje, Alex Lowes. El hermano de este último, Sam, también le rebasó, mandándole a la sexta plaza. Vierge perdió algo de comba con Lowes, y delante Bulega ya mandaba por más de 3 segundos, a 10 vueltas de la conclusión.

Y lo cierto es que poco más pasó en lo que quedaba de carrera. Bulega cerró su primer triunfo del año, presumiblemente el primero de muchos (el 21º en WSBK para igualar los registros de Max Biaggi), sobre Montella, por 4.7 segundos, y Baldasarri, por más de 6. Así, Ducati firmó también el triplete en la Race 1 inicial del curso. Bassani fue cuarto, Sam Lowes quinto, y finalmente Lecuona terminó sexto con la Ducati oficial, tras cazar y pasar al menor de los hermanos, a 7 giros del final, con una gran maniobra.

La nota negativa la puso al final Xavi Vierge. El catalán se cayó en la vuelta 16, yendo octavo, en un aparatoso impacto en la curva 4 de Phillip Island. Su Yamaha quedó notablemente tocada, como puedes ver en el siguiente vídeo.

 

La zona de puntos la completaron, por tanto, Miguel Oliveira, en su primera carrera tras salir de MotoGP después de remontar desde el fondo de la parrilla, Alberto Surra, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, Tarran Mackenzie, Andrea Locatelli, Tatsuta Nagashima y Ryan Vickers.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK 2026 en Phillip Island

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 22

32'56.857

       25
2 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 22

+4.776

33'01.633

 4.776     20
3 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 22

+6.147

33'03.004

 1.371     16
4 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 22

+6.183

33'03.040

 0.036     13
5 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 22

+8.249

33'05.106

 2.066     11
6 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 22

+12.549

33'09.406

 4.300     10
7 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 22

+13.746

33'10.603

 1.197     9
8 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 22

+20.610

33'17.467

 6.864     8
9 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 22

+21.663

33'18.520

 1.053     7
10 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 22

+22.250

33'19.107

 0.587     6
11 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 22

+22.267

33'19.124

 0.017     5
12 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 22

+22.724

33'19.581

 0.457     4
13 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 22

+30.799

33'27.656

 8.075     3
14 Japan T. Nagashima Honda HRC 45 Honda 22

+35.308

33'32.165

 4.509     2
15 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 22

+35.311

33'32.168

 0.003     1
16 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 22

+59.515

33'56.372

 24.204      
17
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 22

+1'14.921

34'11.778

 15.406      
dnf Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 20

+2 Vueltas

30'31.726

 2 Vueltas   Abandono  
dnf Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 16

+6 Vueltas

24'11.956

 4 Vueltas   Accident / injury  
dnf Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 9

+13 Vueltas

13'46.279

 7 Vueltas   Abandono  
dnf Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 1

+21 Vueltas

1'37.018

 8 Vueltas   Accidente  
Artículo Anterior Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

