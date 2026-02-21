WSBK Phillip Island: Bulega arrasa para empezar 2026 y Bautista comienza con caída

Nicolò Bulega no ha fallado a su cita con un gran resultado en el arranque de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes. Sin Toprak Razgatlioglu en la parrilla, el italiano parte como el gran favorito para dominar el nuevo curso, y es lo que está haciendo en Phillip Island: tras dominar todos los entrenamientos del fin de semana, este sábado se ha llevado la pole y ha ganado con contundencia la primera carrera larga del año, encabezando un triplete de Ducati.

El corredor del Aruba.it no perdió la primera posición en la arrancada, pese al posible ataque de Yari Montella, compañero de Álvaro Bautista en el Barni Racing Team, y de los hermanos Lowes, y puso pies en polvorosa en cabeza de carrera.

Por detrás, precisamente Bautista fue el primer protagonista. El español salía duodécimo tras la Superpole matinal de 15 minutos, y justo antes de completar la segunda vuelta de las 22 programadas, cuando había ganado una posición y estaba undécimo, el de Talavera de la Reina se fue al suelo entre las curvas 11 y 12, de entrada a meta. El manchego perdió la parte delantera de su Ducati.

Mientras tanto, Bulega puso en marcha su plan de escaparse y, rodando por debajo de 1:40, no tardó en meterle más de un segundo a Montella, Alex Lowes y a un Lorenzo Baldasarri que venía en plena remontada. Tras tres vueltas, Xavi Vierge era el mejor español, octavo, con Iker Lecuona décimo tras ganar varias posiciones (partía 13º).

En el cuarto giro, Baldasarri ya se colocó tercero sobre los dos hombres de Bimota, Alex Lowes y Axel Bassani, tras imponer su velocidad punta frente a la del motor Kawasaki. Sam Lowes estaba séptimo entonces, delante de un Vierge que rebasó al italiano Alberto Surra. Pero el inglés del Marc VDS pasó a Bassani antes de un nuevo paso por meta.

Las dos primeras posiciones quedaron muy claras en el primer tercio de la carrera, con Bulega sacándole dos segundos a Montella, y el #5 haciendo lo propio respecto a Baldasarri. La acción se concentró en la pelea por la quinta plaza, entre Bassani y Lowes, con el italiano recuperando la posición sobre el británico.

Mediada la prueba, también hubo batalla entre los dos españoles restantes, Lecuona y Vierge, con el valenciano de Ducati superando a su ex compañero en Honda, ahora corredor oficial de Yamaha en WorldSBK.

Delante de ellos, Bassani tomó la iniciativa y fue capaz de adelantar a su compañero de garaje, Alex Lowes. El hermano de este último, Sam, también le rebasó, mandándole a la sexta plaza. Vierge perdió algo de comba con Lowes, y delante Bulega ya mandaba por más de 3 segundos, a 10 vueltas de la conclusión.

Y lo cierto es que poco más pasó en lo que quedaba de carrera. Bulega cerró su primer triunfo del año, presumiblemente el primero de muchos (el 21º en WSBK para igualar los registros de Max Biaggi), sobre Montella, por 4.7 segundos, y Baldasarri, por más de 6. Así, Ducati firmó también el triplete en la Race 1 inicial del curso. Bassani fue cuarto, Sam Lowes quinto, y finalmente Lecuona terminó sexto con la Ducati oficial, tras cazar y pasar al menor de los hermanos, a 7 giros del final, con una gran maniobra.

La nota negativa la puso al final Xavi Vierge. El catalán se cayó en la vuelta 16, yendo octavo, en un aparatoso impacto en la curva 4 de Phillip Island. Su Yamaha quedó notablemente tocada, como puedes ver en el siguiente vídeo.

La zona de puntos la completaron, por tanto, Miguel Oliveira, en su primera carrera tras salir de MotoGP después de remontar desde el fondo de la parrilla, Alberto Surra, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, Tarran Mackenzie, Andrea Locatelli, Tatsuta Nagashima y Ryan Vickers.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK 2026 en Phillip Island